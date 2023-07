Héctor Castellanos y sus revelaciones: Quiere la copa con Potros, defiende a Diego Vázquez y le apunta al Mundial 2026

¿Es decir que no quería ir a relajarse a un equipo? Claro, tengo 30 años y todavía puedo seguir. Vi en este equipo esa exigencia y esa competencia y no me equivoqué. Ahorita venimos varios jugadores y más los que habían, entonces hay un plantel amplio. Hay un grupo con mucho buen jugador, entonces será un bonito reto en ambos torneos. Ya toca debutar contra Marathón y esperamos empezar ganando, para ir encaminando y estar en los primeros lugares durante todo el torneo.

Supongo que antes de firmar habló con Omar y Mayorquín... Hablé con Mayorquín y también con Omar y Canales, el quinesiólogo que tuvimos en Motagua, así como con Lin Zelaya. Les pregunté cómo era lo futbolístico y la vida acá. Me dijeron que era muy tranquilo, que la gente era muy amable y que se identifica mucho con uno en la calle. Y tras que vine, lo noté. ¿Qué le dijeron del equipo?Que es muy competitivo y yo estoy acostumbrado a eso. Vengo saliendo de un equipo en el que la competencia es todos los días. Estuvimos ocho años compitiendo arriba, jugando y ganando finales. Estoy acostumbrado a cierto nivel de exigencia, entonces este equipo, por lo que los compañeros me comentaron y por lo que vi en el torneo pasado, me pareció que tiene ese tipo de exigencia.

Héctor, me imagino que ya está listo para el debut... ¿Qué lo atrajo de Potros? Más que todo el proyecto que presenta, que tanto ahorita como a futuro es muy sólido. Es un proyecto en crecimiento en todo momento. Eso es lo que de verdad me hizo inclinarme más para acá y también el buen trato. Otra cosa es que hay muchos excompañeros con los que compartimos en esa generación que dejó huella en Motagua.

Muchos cuestionaron que le faltó manejo de grupo en la Bicolor, ¿es cierto? Eso no es cierto. Yo te lo digo porque yo estuve adentro, estuve en casi todas las convocatorias. Lo que Diego más hizo fue tratar de tener bien y contento al grupo. Esa es la realidad. Eso de que él no sabía llevar el grupo es falso.

¿Se ilusiona con que será tomado en cuenta en este proceso?

Sí, claro, no habría porqué ver cerrada la puerta de la Selección. En todas las últimas convocatorias he estado. He sido un jugador que me he mantenido constante y que nunca ha bajado el ritmo.

¿Qué significaría para usted ir al Mundial de 2026?

Imagínate, ese es uno de los objetivos que tengo y voy a trabajar durísimo. Uno ya sabe cuál es el camino para llegar a la Selección. Hay que trabajar muy duro, andar muy bien con tu equipo, y seguramente vas a tener oportunidad. Ese es el objetivo trazado: ser titular en Potros, ganar cosas con el equipo y estar en la Selección. Yo sí me miro en el Mundial; tengo 30 años, ¿cuántos años faltan para la Copa del Mundo? Llegaría bien con 33 años. Esos son los objetivos y Dios sabrá. A mí solo me queda trabajar y andar bien.

* Otras preguntas a la Perrita

Olancho es zona ganadera y a usted le gusta ese rubro, ¿por esa parte se siente en casa?

Sí, eso es lo que me gusta, aparte del fútbol. He hecho algunas amistades y he quedado pendiente de ir a algunas fincas a conocer y aprender del rubro.

¿Qué jugadores le han sorprendido en Potros?

Nunca lo había tenido como compañero, solo de rival, pero me ha sorprendido bastante Cristian Cálix. La verdad que es muy buen jugador y en estos días lo platicaba con mi tío que vive en Estados Unidos.

¿Cuáles fueron los momentos mágicos en Motagua?

Mi primer campeonato que gané contra Platense. También varios partidos en Concacaf como contra Tigres y América, el gol de zurda en El Salvador.

Y contra Olimpia, ¿cuáles son los triunfos más recordados?

Las dos copas que les ganamos en las dos grandes finales. También cuando se les remontó un 0-2 en semifinales, me acuerdo que estábamos en la pandemia.

¿De niño a qué equipo apoyaba?

Fijate que me gustó bastante Victoria. Mi abuelito le iba a Victoria y yo seguí esa línea, pero la verdad es que yo siempre fui bien fanático y miraba todos los partidos que podía. Desde pequeño siempre fui bien fanático al fútbol. Por ejemplo no te puedo decir si soy Boca o River, sino que a los dos me los disfruto.

Aparte de fútbol, ¿qué mira en la televisión?

Fijate que siempre que puedo miro fútbol, pero yo soy más de escuchar música y ver noticias de la realidad del país. Play no juego, ni le entiendo y no me gusta.