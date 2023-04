Héctor Castellón revela porqué el Honduras Progreso y Real Sociedad están en problemas y entierra caso Denovan Torres

Sin ver de menos o más a sus rivales, el timonel del cuadro universitario, atendió a DIEZ para hablar de su camino en la fase final del torneo, su mirada de la pelea del no descenso entre los dos ex equipos que dirigió y el proceso de la Selección de Honduras bajo el mando de Diego Vázquez.

¿Hasta dónde cree que pueden llegar? Medí el equipo contra Olimpia y creo que tenemos para poder llegar a realizar una buena liguilla, me dejó buena sensaciones ese partido y veo al equipo con ganas. Hay muchos argumentos que me permiten pensar que podemos hacer buenas cosas.

¿En usted cabe el término cortar jugadores por indisciplina? No es que lo corto o no, si lo hago estoy afectando al equipo y el grupo lo necesita.

¿Cómo ve la situación que viven sus dos ex equipos en la pelea por el no descenso?

Con uno estuve en dos finales, una la gané y otra la perdí, pero no han podido hacer otro proyecto como esos que yo estuve. Hoy están en una situación difícil los dos, pero esto no viene de ahorita, sino algo de varios años atrás y mientras no se maneje de otra forma van a seguir en ese problema, aunque se salven en este torneo, pero si no cambian los manejos, seguirán así.

Un punto es lo que los divide, ¿cómo mira el panorama?

No me gustaría opinar porque son dos equipos queridos y yo estoy pensando más en ser campeón.

SOBRE LA SELECCIÓN DE HONDURAS