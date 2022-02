Héctor Vargas: “El primer objetivo que se tiene en Real España es terminar líder de las vueltas”

Acompañado del preparador físico Luis Ayala, el técnico argentino Héctor Vargas fue presentado como nuevo entrenador de Real España y dejó claro que sus objetivos son el liderato de las vueltas y el título.

Vargas considera que “la Máquina” tiene una buena plantilla y dejó pistas de lo que hará para cambiar el mal momento, además en su primera comparecencia ante los medios habló sobre su apuesta por los futbolistas jóvenes. “Quiero agradecer a la directiva y a toda la gente que maneja un gran equipo como Real España. Había visto todo y tenía esas ganas de poder trabajar. Yo en el fútbol siempre defiendo los colores lo más que pueda. La exigencia va a ser conmigo mismo, con la gente que trabaja a mi lado y con los jugadores lo tengo claro y lo he hablado con los que he tenido. Volver a estar en contacto con el fútbol simplemente es volver a vivir y vuelvo a un equipo que me da la posibilidad de pelear campeonatos. Espero devolver eso con la posibilidad de levantar una copa, vengo bien con ese tema porque en los últimos equipos he tenido esa oportunidad”. Fue el técnico con más tiempo en Olimpia y ganó tres títulos, también con Marathón y alzó otro campeonato. ¿Espera repetir en Real España?

Lo hablaba con Javier (Delgado), el tema de proceso que son los resultados que te van dando los logros. Yo trabajo para lograr objetivos, que para mí es un título con un gran equipo como Real España. Así lo hice en el club anterior, un proyecto diferente donde el último escalón era lograr la copa y espero se siga dando como en las instituciones anteriores.

¿Por cuánto firmó y cuáles son sus perspectivas en este torneo?

El contrato es por año y medio. Con respecto a la perspectiva, el campeonato te da la posibilidad de ser campeón. Comentaba que Motagua entró de cuarto y terminó levantando la copa. El formato te da eso, vamos a buscar sumar la mayor cantidad de puntos y hasta nos puede sorprender la posibilidad de pelear los primeros lugares, uno nunca sabe. Sino en los cruces se puede la posibilidad de ir pasando de ronda y sorprenderse con llegar a una final y de ser campeón. ¿Cuando se incorpora el resto del plantel y qué hacer para salir de este bache?

Las dos personas, (Guillermo) Cinquetti y Erick (Vargas) vienen de Argentina. Hay protocolos administrativos, antecedentes penales, cuando estén con todo van a venir a incorporarse. Lo demás se va a hacer lo más rápido que se pueda, el profesor Ayala manejará algunas situaciones mientras llegan. Sobre el grupo, me ha tocado agarrar equipos que comenzaron campeonatos, tomé a Victoria y pude salvarlo del descenso y luego pelear un campeonato. Analizar lo que pasó en el ciclo anterior y tratar de corregir eso. Hay jugadores que he hecho debutar y los he tenido, eso me facilita mucho para conocer al plantel. ¿Le ajustará el tiempo para preparar el juego contra Olimpia?

Seguro. El tema está primero en confirmar dónde se va a competir y luego tratar de sacar provecho de las debilidades un equipo que tiene un técnico que también comienza. Ver a quiénes convocamos, vienen de un proceso que les permitió jugar una final, tienen buenos jugadores, simplemente hay buscar que vuelvan a un nivel para que le compitan a Olimpia y pueda ganar.

¿Es ventaja contar con jugadores como José Alejandro Reyes, Mayron Flores y Júnior Lacayo a quienes ya ha dirigido?

Es buena plantilla, quizá el campeonato que me tocó hacer con el equipo anterior lo fui armando de a poquito. Esta es una buena plantilla, vi lo completo que es y con las variantes que tiene. Así que hay que ver en qué tiempo se deja convencer, porque al jugador hay que convencerlo de que pueden, de los objetivos, de que el esfuerzo no se negocia. Hay que ver el tiempo que me lleva y a partir de allí vamos a ir con todo por el objetivo que es pelear el primer lugar. La afición le tiene un gran aprecio. ¿Qué valor le da a eso?

Me quedé sorprendido. El otro día fui a ver el partido (contra Real Sociedad) y la cantidad de aficionados del Real España que se sacaban una foto, fui con el temor que se van a acordar de las disputas y de estar al otro lado, pero quedé sorprendido. Me impresionó y no me queda más que agradecer y devolver eso con la posibilidad de ser campeón y levantar un título con el Real España. ¿Cómo va a funcionar el Real España con Héctor Vargas?

Lo vi balanceado, tiene reacción por lo costados, presencia de área, futbolistas grandes, quizá necesite más gente cerca del área, pero eso se analiza y se corrige. Es un plantel completo, tiene al mejor portero de la liga, defensa con gente alta, laterales con buena proyección, plantel bien compensadito y las expectativas son para que volvamos a retomar la senda del triunfo y lograr las cosas que nos proponemos.