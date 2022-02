$!Héctor Vargas explica cómo será el estilo de juego de Real España y anuncia que buscará ‘rescatar’ a Alejandro Reyes y potenciar a Jhow Benavídez

‘Ale puede ir a otro club donde el técnico le diga: ‘Mirá, vos cuando la tenés jugá y después no hagás nada y capáz que ahí le va bien. A mí me gusta formar a los jugadores de otra manera, que se mueva cuando la tenemos (pelota) y trabaje cuando no la tenemos, ese es el fútbol de hoy’”, dijo en su momento Troglio cuando se dio la salida de Reyes.

“Estuve hablando con Jhow, me dice que a veces juega a un lado o al otro, y le dije ‘mirá, Messi juega bien por izquierda, por derecha, de punta y el que juega bien, juega bien’, ahora cuando uno cree que porque no te puso en el lugar que te sentís más cómodo y te sacan de esa zona de confort te bloqueas, pensás que no jugás de la manera que te conviene y se lo dije a Jhow, jugá bien adonde quiera que te ponga porque vos un futbolista que juega bien, no hay más vuelta, pero si te bloqueas, vas a tener un rendimiento bajo como lo tuviste en los últimos partidos”, dijo Vargas en el programa Panorama Deportivo.

En esa misma línea de pensamiento, Potro Gutiérrez, ex DT, también le cuestionó ese falta de sacrificio . “Mucha gente nos criticaba muchísimo de porqué José Alejandro Reyes no jugaba mucho. Es un buen jugador, pero un buen jugador también es disciplinado tácticamente y lo que este equipo necesita es eso. Si Alejandro con toda su calidad no entiende que está en un equipo donde se requiere que haga ciertas labores, va a seguir comiendo banca y eso es un poco el tema con todas las posiciones’, expresó.

“No sé si ganar como sea, soy un poco resistente al ‘juego como nunca y pierdo como siempre’. No soy de los que me gusta que me aplauda la gente y me voy a mi casa con los tres puntos perdidos. Quiero intentar ganar, no de cualquier manera, y eso me traerá la posibilidad que el equipo juegue mejor y me entienda”, puntualiza.

“Todos me han escrito. Les agradezco. Debo tener unos 50 mensajes sin responder, me quedé asombrado y me halaga, muchos futbolistas que he tenido me han llamado. Ya hablé con todos, excepto con Elías Burbara que está fuera del país, pero conversamos por Zoom, me han dado el respaldo y me gratifica”.

Una de las confesiones de Vargas ha sido que durante estuvo en Marathón, el club aurinegro intentó contratarlo dos veces, pero rechazó la propuesta por su lealtad a los verdolagas pese a que el contrato era oneroso.

“A mí dos veces Alven Lone (propietario de Lone FC) me fue a buscar encomendado por un directivo de Rea España y fue a la sede de Marathon, me hizo la propuesta y no acepté, él me dijo, ‘profe esto es de resultados y en Real España le están ofreciendo tres veces más de lo que gana en Marathón’, pero le dije que no, que no sería desleal al club y desde ahí nació una amistad muy fuerte con Alven y ahora él me estuvo apoyando en la parte emocional y me dio su club para asesorarlo, pero nunca le cobraré un peso a un amigo”.

ADVIERTE A JUGADORES QUE PUEDEN SALIR ANTES DEL PRIMER TIEMPO

Una de las cosas que reveló Vargas es sobre las críticas que recibía cuando en Marathón sacaba futbolistas en los primeros 20 o 30 minutos de partido.

“Cuando vine a Marathón habían jugadores como John Suazo, Joshua Vargas que me hacían algún gesto o falta para expulsión, entonces mejor los sacaba y después les dije eso, ‘si vos me haces eso en una final, me hacés perder un campeonato y será un gran problema entre vos, yo y el club, entonces te sacó porque no quiero que hagas eso en un partido intrascendente para vos, porque después me lo harás en una final y te tengo que corregirte para que cuando llegués a la final, no lo hagas’, cerró diciendo.