Héctor Vargas señala que vio cosas raras en el juego ante Real España: “Hablaron con el árbitro en el entretiempo”

“Esto no es cómo comienza sino cómo termina, no es la primera vez que comienzo así, ya vimos a Argentina que perdió ante Arabia Saudita en el comienzo del Mundial y terminó siendo campeón, así que estos comienzos siempre son así y más en un momento donde estamos incorporando nuevos futbolistas”, fueron sus primeras palabras.

“El primer tiempo el equipo me gustó, intentó, propuso, tuvo más corners que el rival, en el segundo tiempo, como lo dije en la conferencia de prensa... Algo raro, el gerente del Victoria fue al vestuario y estaba el gerente de Real España hablando con los árbitros, yo por eso increpo, no me gustó la manera en que lo trató, me contó, y bueno, se ve que aprendieron, pueden hablar con el árbitro en el entretiempo y casualidad que en el segundo tiempo vinieron los errores nuestros, que hay que también asumirlos”, dijo Vargas.

Asimismo, el entrenador del Victoria habló de un tanto en fuera de juego y de una expulsión que no se dio.

“El segundo gol es una acción que está al límite del fuera de juego, dar la virtud también al rival, pero ya te digo, caso puntual que marcó un poco fue el golpe a Alexy Vega, que Getsel Montes, estando amonestado, ni siquiera cobra foul, era al borde del área, una acción importante, era expulsión para ellos y eso te marca el resultado, se termina dando vuelta un partido que con una expulsión pudimos haber ganado”, remarcó.