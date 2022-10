La Comisión Nacional de Antidopaje de Costa Rica habla de la sanción a Henry Figueroa y sobre si el jugador puede apelar

Hay que mencionar que Henry Figueroa aún puede apelar a este nuevo castigo que ha recibido por parte de FIFA, tal como lo informa Baldizón.

“El fallo es definitivo a nivel nacional. A él le queda la apelación en tercera instancia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, él tiene ese derecho de apelar porque así lo establece la normativa internacional. Tiene 21 días para presentar la apelación, desde el 23 de setiembre cuando se le notificó, son días naturales (es decir, se cuentan sábados y domingos)”, explicó.

Más de la entrevista de Baldizón hablando sobre Henry Figueroa:

¿Existe posibilidad de que si apela, se falle a su favor?

Yo lo que le puedo indicar es que el fallo está muy bien sustentado, dentro de la fundamentación se citan resoluciones del arbitraje internacional de otros deportistas.

Se mantienen criterios de jurisprudencia del 2012 y 2016 y se cita una reciente del nadador chino Sun Yang, quien también se opuso a hacerse la prueba doping.

El tribunal ha dicho que las únicas excepciones para no dar una muestra son imposibilidad física, es decir que esté en un hospital; condiciones de higiene, es decir, que el lugar no reúne las condiciones para hacer las pruebas y la otra es la imposibilidad moral (donde se viola la intimidad del deportista, hay mucha gente en el local, tiene ventanas y todo el mundo lo está viendo, no se garantizan el principio de intimidad).

¿Qué quiere decir el término supuesto positivo?

Este término está mal usado, porque cuando una muestra se va al análisis por la Agencia Mundial Antidopaje viene un examen en donde dice que la muestra que fue tomada contiene sustancias prohibidas.

El artículo 2.1 dice que cuando no hay toma de muestra, pero hay una infracción, se conoce como casos no analíticos y este es un caso no analítico, porque no se pudo recoger la muestra.

¿Es el caso más insólito que ustedes han visto?

Es el caso más mediático y un poco más complejo, porque ha habido oposición del deportista, la FIFA y la Agencia Mundial Antidopaje han estado solicitando información del expediente.

Nos vemos constantemente en estas situaciones, deportistas que evitan realizarse las pruebas, pero todas aplican en el artículo 2.3 en el evitar rechazar la prueba, hay otras excusas más elaboradas por el deportista y caen en actos fraudulentos.