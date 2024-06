Henry Figueroa revela el motivo por el que no fichó con Motagua y decidió llegar a Olancho FC: “Quiero acercarme a Dios”

Uno de los fichajes más llamativos del torneo Apertura 2024 es la reaparición de Henry Figueroa, defensor de jerarquía que recién cumplió su sanción de FIFA y decidió vestir la camiseta del Olancho FC para su vuelta a las canchas. “Me siento bastante bendecido porque Dios me está dando otra oportunidad para demostrar por qué me ha mandado acá. Donde yo esté mostraré lo que soy como jugador y persona”, dijo el zaguero de 31 años en entrevista a TVC.

Figueroa tuvo que esperar un año para volver a jugar fútbol profesional tras su etapa con el Vida posterior a la polémica que tuvo con una prueba anti-doping que después le terminó resultando positivo. ¿Pensó que no iba a regresar?, esto contestó. “La verdad que no, soy una persona que trabaja bastante por la fe. Mi llegada a Potros se basó en eso, un año atrás ellos estuvieron hablando conmigo, ‘Burrito’ (Omar Elvir) y (Reineri) Mayorquín influyeron mucho en mi llegada aquí”, respondió el futbolista. “Vengo acá porque fue un agradecimiento a ellos ya que se interesaron en mí desde hace un año. Estaban pendientes a mi caso, yo estaba en mi pueblo entrenando y tenía su apoyo preguntándome cómo iba. Me vine a Olancho porque quiero tener bastante acercamiento con Dios, ellos (Elvir y Mayorquín) me han ayudado bastante en el cristianismo, han sido las únicas personas en este proceso que me han hablado siempre”, valoró Figueroa.

’NO’ A MOTAGUA

Henry Figueroa ya está habilitado para jugar, pero fue hasta hace poco que el director deportivo de Motagua, Emilio Izaguirre, se acercó a su entorno, según indicó el jugador. ”Yo estoy agradecido con la gente de Motagua, allí nací, allí crecí y de allí salí al extranjero. No llegamos a un acuerdo económico, no fue porque me siento mal de llegar al equipo. Siempre seguiré siendo sangre azul, al Motagua siempre lo llevaré en el corazón, la afición siempre se acuerda de mí y espero algún día volver allí”, comentó el central.