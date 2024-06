José Escalante anuncia su retiro del fútbol con apenas 29 años de edad: “Fue lindo mientras duró”

El Atlético Independiente de Siguatepeque de la segunda división de Honduras fue el último equipo profesional de José Escalante, antes pasó por el Motagua y el Calvary FC de Canadá, donde vivió entre 2019 y 2023.

El ahora exjugador catracho anunció la noticia en sus redes sociales con un carta dirigida a sus seguidores.

“Fui lindo mientras duro.... Hoy acaba mi capítulo como jugador profesional de fútbol. No fue una decisión fácil de tomar, pero sé que es acertada por los nuevos retos y metas que tengo en mi vida. Fueron muchos años de sacrificio y trabajo, días buenos y malos. Me siento muy orgulloso de poder decir que logré mi sueño de niño y cada una de las metas que me propuse como jugador”, escribió Escalante.