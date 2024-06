Droopy Gómez sorprende al confesar que rechazó ofertas de Argentina para continuar en el Motagua

“Droopy” no tuvo la regularidad en el inicio del campeonato y esa “espinita” le permitió seguir tener su revancha más allá de la posibilidades y ofertas que se le presentaron.

“He tenido la oportunidad de salir en este mercado de pases a algunos clubes de argentina, pero decidí quedarme acá”.

Gómez fue muy directo al momento de aclarar que pese a las opciones de salida, siempre se ha caracterizado por cumplir sus contratos.

“Tengo contrato acá, me recibieron de la mejor manera desde el día uno y no podía interrumpir mi contrato, me motivo que me han mostrado mucho cariño a mi familia y a mí”, explicó.

Al momento de ser consultado por los clubes que buscaban sus servicios. “Uno siempre tiene contactos, pero mi respuesta ha sido la misma de querer quedarme acá hasta diciembre que es hasta cuando tengo contrato”.

También aseguró que quiere levantar una corona con las águilas. “Quiero jugar los dos frentes, torneo Nacional y de Concacaf. El objetivo es poder darle un título a la afición”.