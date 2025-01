Henry Figueroa revela la razón por la cual fichó por Marathón para el Clausura 2025: ¿Salió mal de Olancho?

“Las primeras palabras que el presidente Orinson Amaya me dijo era que la meta es llegar al trofeo, y primero Dios se de. Para eso estamos trabajando porque puede ser muy lindo porque es el centenario”, comentó.

“Tuve varias llamadas de otros clubes, pero con Marathón y con los directivos tengo buena relación, en el pasado me comporté a la altura con ellos, entonces quedé libre de Olancho y ellos no dudaron en llamarme, arreglé con ellos y aquí estoy. Con Real España no hablé nada”, enfatizó.

Figueroa Alonzo no pierde de vista la ‘H’. “Iba a estar en los partidos contra México, pero me desgarré en un juego contra Motagua. Estoy bien y esa idea de ir a la selección no la pierdo nunca y primero Dios este 2025 sea de mucho éxito para mi y seguir mostrándome para que todo marche bien”.

Tras la finalización del Apertura 2024, se habló que el futbolista había salido mal del Olancho FC, algo que descartó. “Salí bien de potros, yo donde he llegado nunca he tenido problemas con nadie y nunca salgo mal de ninguna institución, son cosas de fútbol, pero ahora estoy acá y me toca defender a Marathón y vamos a darle con todo”.