Jeaustin Campos tras perder el liderato ante Olimpia: “Jugamos con situaciones adversas, vi cosas que no estaban bien”

Sensaciones

”Lo primero es agradecerle a Dios por traernos acá y tener un día más de trabajo. Sigo con la ilusión de seguir adelante con el equipo, hay un sin sabor en el grupo, son partidos bastantes parejos, tuvimos acciones de gol antes del tanto de ellos, estos partidos hay que liquidarlos, partidos de matar o morir, clásicos cerrados, hay que aprovechar, ha sido un pecado de los últimos juegos, hemos tenido la posibilidad de marcar rápido y no hemos tenido la fortuna”.

Derrota

“Aún así me gustó el equipo, los felicité por el trabajo, por venir a jugar acá con situaciones adversas, con cosas que no me gustaron, que vi y no estaban bien, aún así el equipo tuvo la personalidad para jugar, para seguir atacando contra un equipo como Olimpia, que tiene una plantilla espectacular. Pero salimos satisfechos porque no se vieron grandes distancias (entre un club y otro), obvio que nos duele, perder siempre duele, pero el esfuerzo del grupo me deja satisfecho. Nos aferramos al carácter, salgo contento por el trabajo de los muchachos”.

Las variantes en el segundo tiempo

”La verdad no estábamos explotando la velocidad en las veces que habíamos llegado. Algunas situaciones que tuvo Darixon perdimos algún tipo de conexión con él. Queríamos dar esa velocidad con los laterales y dejar el centro para tener posesión, desahogo para nuestros volantes, en ese aspecto Moya tiene características a lo que nosotros queríamos. Optamos por un juego más de posesión, pero al final no se pudo dar el resultado”.