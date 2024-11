Jeaustin Campos dio la cara tras ser humillado por Marathón: “Me parece grosero el marcador”

“Nunca se presupesta una derrota y menos así. Me parece que Marathón es un buen equipo, encontró situaciones de gol, las fabricaron, hoy no fue nuestro día a pesar que empezamos muy bien, tuvimos oportunidades. Ellos tuvieron un gran oficio”, comentó el DT.

“Tenemos que darle vuelta a la página, uno no quiere recibir golpes como estos, le dije a los muchachos que hoy tuvimos una piedra en el camino, está en nosotros que nos encariñemos con la piedra o que sepamos que el camino en que íbamos tal vez hoy no lo seguimos y que esto sirva para enfrentar lo que sigue”, añadió.

“Hemos jugado un buen partido, me parece grosero el marcador porque jugamos y la pelota no entra, tuvimos mala suerte. Creo que jugamos bien, hoy era un clásico, como una final, y no podemos tener esas desatenciones. Este era el partido que nos podía dar el campeonato. Felicitar al Marathón porque hizo un partido redondo. Hay que aceptar la derrota como tal”, dijo Campos ante los medios.

La ‘Máquina’ sufrió un penal: “Es obvio que hay un desacomodo, un bajonazo nuestro en el momento, pero seguimos intentando. Luego nos cae el segundo muy rápido. Para mí hoy fue un partido atípico, nosotros estuvimos ahí intentando y no tuvimos esa fortuna. Era una posibilidad de mantener esa distancia (liderato), pero hay que asumir estas pruebas como tal. Tenemos que recuperar a la gente para el partido del miércoles (contra Olimpia)”.