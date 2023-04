Las razones del por qué Juan Vieyra no juega en el Real España con Julio “Palomo” Rodríguez

Vieyra no ha visto acción en los últimos dos partidos, contra Honduras Progreso se quedó en el banquillo de suplentes y frente al Olimpia no entró en la convocatoria.

“Juan no juega porque no lo veo para jugar. No se dio el partido para que entrara. A él le ha costado todo el campeonato, se le ha dado la vuelta por derecha, izquierda o delantero, no es que no ha tenido posibilidades de jugar. Hoy buscamos otra cosa, jugar con dos referentes de área y desbordar. En fechas anteriores tratamos de elaborar juego y ahora intentamos hacer daño con un juego más directo”, señaló Julio Rodríguez hace una semana respecto a la razón por la que Vieyra no es tomado en cuenta.

Y añadió: “Nosotros esperamos mucho de él. La gente lo pedía, pero no se dio el partido. A veces el equipo necesita de otras características y este fue el partido. Es por ese hecho nada más”, indicó el DT de la máquina en relación al argentino.

En los últimos días también se conoció que el sudamericano podría estar analizando salir del Real España de cara a la próxima campaña.