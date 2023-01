Julio “Palomo” Rodríguez previo a su debut con el Real España: “Estoy deseoso de que comience lo que más nos gusta, competir"

Rodríguez también se refirió a la participación de los jóvenes, al enfrentamiento contra Vargas y no olvidó dejar un mensaje para la afición Aurinegra.

Nada fácil, pero sí muy emocionante para el novel entrenador uruguayo, quien se medirá al Victoria, hoy bajo la dirección de Héctor Vargas, ex entrenador de La Máquina.

¿Cómo saber utilizar a Juan Vieyra, Jhow Benavídes y Alejandro Reyes, ya que los tres tienen funciones similares? El rompecabezas, esas son las dudas que tengo porque a mí me gustaría que los que son de mi paladar jugaran todos, pero entran once. Yo quiero generar el hábito de que sean 25 futbolistas que estén preparados. Muchas veces el equipo surgirá de rival o de la competencia. Intentaré que todos se complementen de buena forma.

¿Tiene la alineación para el sábado? Sinceramente tengo algunas dudas porque no soy de andar con mucho misterio, pueda que de repente salga el equipo que ha salido en todos los amistosos. Estoy esperando también a Emilson Soto, que está recibiendo unas capacitaciones en Tegucigalpa y que viene lleno de información y espero me ayude a alinear lo que ya venimos trabajando, más que todo pensando en la estrategia.

Desde el punto de vista técnico, ¿cómo hacerle frente a un técnico que conoce a su equipo, como es el caso de Héctor Vargas?

No es que me preocupa, pero me ocupa como a cualquier entrenador y veo qué tipo de información puede tener el técnico rival, que hoy por hoy, la tienen todos los entrenadores ante tanta tecnología. Aquí en el medio todos nos conocemos. El técnico rival sabe de la capacidad que hay en este equipo y nosotros sabemos de la capacidad del entrenador rival. Va a ser un lindo partido.

¿Qué expectativa hay con la afición que está urgida de títulos?

La necesidad de nosotros como la de los simpatizantes del equipo, hoy por hoy, es la responsabilidad del entrenador y los jugadores también se sienten muy identificados con el equipo y también quieren que las cosas salgan bien, pero esto es un camino, es un proceso muy cauteloso. El hincha a veces no lo entiende, ellos solo quieren ser campeones, pero el tema es cómo se llega a salir campeones.