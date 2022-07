La historia de Geremy Rodas y Jefryn Macías, los dos mundialistas Sub-20 de la UPN que dejarán la vida por ir a Indonesia

Geremy Rodas y Jefryn Macías, ambos de 18 años, están con los ánimos a tope y entrenan con la convicción que no calentarán en el banquillo de la UMPFM, pues se viene el Mundial Sub-20 de Indonesia 2023 y perder el ritmo no es parte de sus agendas.

“Estoy claro que si no juego, pierdo el nivel, por eso estoy trabajando a tope; mi familia está muy contenta y este momento se lo dedico a mi padre que ya no está conmigo. A mi familia que siempre me apoya”, reflexionó el juvenil.

Rodas, con voz entre cortada, nos contó que lo de su padre fue muerte natural hace 14 años. Al recuperar la sonrisa le dijo a DIEZ que “este momento se lo dedicó a él. No sé qué le diría si estuviera conmigo, pero donde esté, que se sienta orgulloso de mí”.

El espigado juvenil, quien estudia en el Colegio Comayagüela y en el área de Ciencias y Humanidades, tiene clarito sus objetivos con la “Manada” y dice que el tema de la fama y los mareos no van con él.

-¿No se agrandará con lo que ha logrado?

Ja, ja, ja, no, para nada. Eso es lo de menos, no quiero eso y le pido a Dios que no porque no me creo los halagos o las críticas de la gente.

De momento el defensor hondureño no ha sudado la camisa de Lobos. El torneo Apertura lo ve con mucha ilusión, pues su debut puede estar cerca. Muy cerca.