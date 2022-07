Ramón Maradiaga tira un dardo a la Comisión de Disciplina y revela la confesión que le hicieron dos directivos de Fenafuth

Maradiaga no se esconde y considera que no le resta méritos a su carrera el poder dirigir en la Segunda División de Honduras.

“Mientras me den las condiciones, para mí es independiente primera y segunda, es un trabajo. Hay personas que han trabajado en cadenas importantes y terminan haciéndolo en el país. Mientras a mí me pongan lo que pretendo, no hay inconvenientes, no soy de luces, cámaras, ni micrófonos, lo que más mi interesa es hacer el trabajo”.

Desde el punto de vista del técnico es no le baja sus bonos. “El papel aguanta con cualquier cosa y a mí no me eleva que fui campeón, dirigir selecciones, uno debe vivir de una realidad y es que entrenando en Segunda División. River Plate bajó, Bielsa lo hizo en segunda de Inglaterra y no le quita ningún mérito a lo que hizo anteriormente”.