La historia reveladora de Maynor Sigüenza, el joven hondureño de 19 años que se abre paso como agente en la Liga Nacional

Cruzando el océano Atlántico nos situamos en las Islas de la Bahía, una tierra fructífera de jóvenes futbolistas que buscan cumplir un sueño en la Liga Nacional de Honduras siguiendo los pasos de Devron García, Edrick Menjívar y Georgie Welcome. Justo allí, donde se habla más de turismo y de las grandes embarcaciones radica Maynor Sigüenza, un joven agente de jugadores y entrenadores de apenas 19 años que tiene el reto de inundar el fútbol europeo de futbolistas hondureños. Sigüenza inició su aventura en este mundo hace cuatro años (tenía 15) y ahora cursa la carrera de derecho para convertirse en abogado. En los últimos días cerró el fichaje de Luis Américo Scatolaro al Real Sociedad y en su momento intentó colocar a Ricardo La Volpe en el Olimpia tras la salida de Pedro Troglio. Además, cuenta bajo su representación a deportistas como Carlos Fernández (promovido en Venados y Vida), Carlos Róchez (en su llegada al Victoria), Gerson Chávez (fichaje al LA Galaxay II) y Héctor Castellanos junto a German “Patón” Mejía en sociedad. -ENTREVISTA- Representar a jugadores y entrenadores a tu corta edad no es nada fácil, ¿Qué significa para ti lo que estás viviendo a tu corta edad? Es un sueño, porque yo inicié queriendo ayudar a jóvenes de las Islas de la Bahía, gracias a Dios se me abrieron las puertas de trabajar con futbolistas del extranjero. ¿Con qué tipo de jugadores iniciaste en esta aventura? Inicié en esto más que todo por un primo. Fue en mayo de 2018 cuando lo mandé a hacer una prueba a Real España, lo mismo hice en Marathón. Todo comenzó así, llevando a jóvenes para que cumplan sus sueños porque cuando yo inicié como jugador nadie me quiso ayudar, no había quién nos ayudara. ¿Cómo ha sido tu desarrollo en estos primeros años? En su momento me han abierto más puertas en el extranjero que aquí en Honduras, lo comentaba con mi padre, nadie es profeta en su tierra. Así me empecé a abrir paso con las conexiones que tenía como Pedro Aldave, Manuel Manzo, ellos me ayudaron y me han estado apoyando.

¿Cómo diste con todos ellos? ¿Twitter, Facebook? El primero fue Paco Casal, recuerdo que encontré su número en una plataforma web, le mandé como tres mensajes y luego hablamos, en ese momento tenía 15 años y vino el Covid, me contó que le había caído el pase de Nicolás de la Cruz Arcosa del River Plate al Manchester United de 32 millones. Me dijo que me quedara tranquilo, que cuando la situación mejorara me echaría una mano.