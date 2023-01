La inverosímil racha de Motagua: dos triunfos en tres meses y la crisis que vive contra Olimpia

Motagua sigue sin encontrar en su brújula el horizonte que lo que lo lleve a las victorias y a ese rendimiento excelso del que sus aficionados desesperan por ver.

En el arranque del torneo Clausura 2023, las águilas firmaron una derrota ante la UPNFM luego de iniciar ganando, la remontada llegó.

A pesar de que el ciclón azul fue uno de los equipos que mejor se reforzó en el mercado de piernas en cuanto a jugadores de renombre, el entrenador argentino Hernán ‘Tota’ Medina mantuvo en un 80 % el mismo 11 con que fue sometido por Olimpia en la última final.

Emilio Izaguirre tras derrota de Motagua: “tenemos que ser muy maduros, serios y no perder el rumbo”

De los nuevos fichajes únicamente tuvo participación Edwin Maldonado y el delantero Lucas Campana que no hicieron un diferenciador notable en los 34 minutos que estuvieron en la cancha. El resto de las altas no pudo ser considerado por que no han recibido las habilitaciones respectivas.

Es cierto que la competencia aún es muy joven y el rumbo puede mejorar, pero también es cierto que este fue el décimo tercer partido sin ganar para los emplumados en 15 juegos estos números datan desde el 1 de octubre de 2022.