La Liga Nacional de Honduras denuncia ante la Policía el robo de 1,400 balones oficiales extraídos de sus bodegas

Asimismo, el reporte indica que el valor monetario del robo asciende a unos 800 mil lempiras, el cual pagaría el mismo presidente del ente deportivo de la Liga Nacional de Honduras.

Guzmán se llevó los balones a una de sus bodegas, ya que los mismos no cabían en las instalaciones de la liga. Sin embargo, se llevó un duro revés al no encontrar las pelotas en el lugar de resguardo. No obstante, el presidente de la la Liga Nacional denunció el hecho.

Agregado a lo anterior, la esférica, con marca Voit Loxus, se utiliza desde el torneo Apertura 2019-20 del balompié catracho.