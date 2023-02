El colombiano Santiago Montoya, listo para jugar con Motagua: “Que tengan expectativas es un constante en mi carrera”

“Conozco muy poco de Motagua porque esto se dio muy rápido. Consulté y me dieron buenas referencias sobre que es un club grande, organizado, con buena afición, la gente siempre está muy optimista por ganar campeonatos, además de que está ubicado en la capital (Tegucigalpa)”, agregó.

Santiago, de 31 años, solamente completó 17 partidos en 2022 y no juega un partido oficial desde el 12 de mayo con su exequipo, el Deportivo Pereira, cuyo técnico Alejandro Restrepo no lo tomó en cuenta para el segundo semestre del año.

“Yo siempre me preparo bien, pero he estado un tiempo sin entrenar. Sobre si peudo jugar el próximo partido, eso se verá en estos días, depende cómo me vea el entrenador”, dijo.