Pedro Troglio revela las claves del triunfo de Olimpia ante Vida y habla de un “complicado clásico” ante Motagua

- CONFERENCIA DE PRENSA -

¿A qué sabe este triunfo tomando en cuenta que se estrenaron Solani Solano y Yan Maciel?

Primero, estoy feliz porque pude rotar al equipo, la verdad que lo han hecho de forma estupenda, el gol de Solani Solano me pone feliz para que vaya tomando confianza y por Yan Maciel porque ha tenido lesiones que estaba caído, pero ahora está en gran nivel. Me parece que hicimos un gran partido porque a mí consideración enfrentamos a un equipo que se pone bravo cuando toma el balón, es un club que en esta cancha va a molestar.

¿A qué atribuye que los rivales no le puedan anotar los goles?

El torneo pasado nos anotaron ocho goles, tres de penal. En este año llevamos una muy buena media sin que nos hagan goles contando las dos de la final. Reconozco que le pido a los jugadores un desgaste muy grande, sobre todo a los jugadores que tienen que manejar el balón.

¿A pesar del triunfo ante Vida, le deja un mal sabor de boca el empate ante Marathón?

No, porque el partido ante Marathón ha sido el mejor que hemos hecho desde que yo estoy acá. Incluso, me parece que jugamos mejor ante Marathón que hoy, porque le dimos tres chances al Vida que nos pudo haber golpeado. Sabemos que dentro del torneo no podemos ganar todo. Mis jugadores no deben hacer caso a los que dicen que somos imbatibles, porque sí somos vencibles.

¿Cómo valora las rotaciones en el equipo?

Tenemos la posibilidad de tomar esta medida en una cancha muy difícil y terminamos sacando buen resultado. Lo de Jamir Maldonado fue puntual, el debut de Julián Martínez, que es sub-20, me parece fenomenal. Los jugadores tienen que pelearla.

¿Qué ha pasado con Edwin Rodríguez tras su llegada a Olimpia?

Edwin Rodríguez es un mimado de este cuerpo técnico, lo conozco desde que tiene 18 años que hemos compartimos grandes momentos, me agrada que volviera, más allá que le aconsejé que se quedara, pero es recibido en el club. Si Dios quiere podrá estar entre los 23 para el clásico.