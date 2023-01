Lo revelamos: ¿A qué indisciplinas se refiere el presidente del Real España en sus duros mensajes en Twitter?

Elías Burbara, presidente del Real España, adelantó a través de sus redes sociales que se vienen más bajas dentro de la institución españolista de cara al inicio del torneo Clausura 2023.

Asimismo, el máximo jerarca aurinegro fue contundente a través de su página oficial de Twitter, donde también precisó que el equipo fichará uno o dos jugadores más.

“¿Fichajes? Serán 2. Quizás 1 más (casi que mejor no). Se planificó para que así sea, para abrirle espacios a quienes se lo han ganado. ¿Salidas? 5 o 6. No más indisciplinas. Quien quiera estar, va a estar. Quien este, tiene que respetar estos colores. Si no, Gracias!”, escribió Burbara.