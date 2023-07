Luis Cruz sobre ‘El Virus’ Martínez, Yunny Dolmo y Sacaza: “Tienen una relación contractual con Vida y deberán cumplir”

Como ya se conoce, “El Virus” Martínez, Dolmo y Sacaza fueron presentados ya de manera oficial como jugadores del Marathón, algo que no le ha gustado la presidente del Vida, Luis Cruz.

“Los futbolistas tienen contrato con nosotros, recibimos la denuncia de Honduras Progreso por el tema del incumplimiento del pago, 10 mil dólares por Yunny Dolmo y 20 mil dólares por ‘El Virus’ Martínez, por ahí yo nunca me negué a pagar la deuda, el acuerdo no fue conmigo, fue con uno de los que firma dentro del club, pero hay que respetar la deuda, yo en ningún momento me negué. Hay que respetar y pagar lo que se acordó”, comenzó diciendo Luis Cruz en entrevista con Diario DIEZ.

“Por ahí no estoy de acuerdo con el otro tema de que los jugadores tienen que regresar cuando no tienen ningún vínculo contractual con Honduras Progreso, cuando nosotros hicimos la transferencia del jugador, hicimos una transferencia, no un acuerdo de préstamo y por eso la inconformidad, queremos que sea en base a ley y que se resuelva esto. Como dije, no tengo ningún problema en pagar lo que se debe, es un compromiso nuestro, pero que sea en base a ley”, comentó Luis Cruz, quien pide el regreso de los tres jugadores al Vida.

Honduras Progreso al final ganó la demanda y se confirmó que los futbolistas tenían que regresar al Honduras Progreso, club que negoció con Marathón por el traspaso de Dolmo, Martínez y Sacaza.

“Condenar al Club Deportivo y Social Vida de la Ciudad de La Ceiba al pagar por la cantidad de treinta mil dólares ($30,000) por concepto de incumplimiento de pago por acuerdo de traspaso de los futbolistas Geovani Francisco Martínez Herrera, Yunny Efraín Dolmo Castillo, los que deberán de retornar al Club Deportivo Honduras Progreso, dichos futbolistas si persiste contrato deportivo”, dice el comunicado del TNAF.

Luis Cruz, presidente del Vida, volvió a profundizar sobre el caso.

“La demanda fue impuesta por 130 mil dólares, que eran los 100 mil dólares que pagamos por Cristian Sacaza, más 10 mil de Dolmo más 20 del ‘Virus’ Martínez, nosotros sabemos que tenemos la deuda de 30 mil dólares, en ningún momento me he negado a pagar la transferencia, te repito, no fue un trato que yo hice directamente con Elías (Nazar), pero alguien lo firmó y hay que pagarlo, yo en eso no tengo ningún problema, pero los jugadores le corresponden al Club Deportivo Vida, cualquier transferencia o cualquier interés de otro club tiene que ser directamente con el Vida, una resolución que no está apegada a la ley”, aclaró el máximo dirigente del equipo cocotero.