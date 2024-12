¿Se va del Motagua? Luis Vega revela ofertas, aconseja a José García y dice: “perdí una final ante Olimpia, tenía esa espinita”

Luego del éxito con el ciclón azul, Luis Vega charló con DIARIO DIEZ, donde reveló que tiene ofertas del extranjero y, aunque no mencionó su posible destino, dejó a entrever que podría marcharse a la MLS, Liga MX o el fútbol de Europa.

LA ENTREVISTA

¿Qué representa este título para Luis Vega?

Representa el esfuerzo de todo el torneo desde que empezamos pretemporada, creo que ha sido un regalo muy hermoso en una navidad hermosa, para pasar una navidad en familia, estar unido, todo es gracias a Dios, a la afición, al cuerpo técnico, a los jugadores en los momentos difíciles.

¿Su primer título?

Sí, perdí una final contra Olimpia, estando con Marathón. Tenía esa espinita que me dolía, quería la revancha, gracias a Dios se me dio.

¿A qué sabe ganarle al Olimpia?

Sabemos que es el más grande de Honduras, es el equipo que más títulos tiene, siempre es una revancha, gracias a Dios se me dio. Siempre es especial, gracias a Dios se me dio, le he anotado cuatro goles a Olimpia, es una euforia grande y ganar un título, mucho más.

Olimpia buscaba el pentacampeonato

Ellos querían tocar la gloria, un pentacampeonato es difícil de lograr, gracias a Dios fuimos unos totales guerreros en la cancha, en todos los momentos con Motagua y la afición.

¿Es justo ganador Motagua?

Sí, ellos tuvieron sus oportunidades, no las aprovecharon, ese autogol cualquiera le puede pasar, pero lo doloroso que puede ser para García, a cualquiera le puede pasar. Este es un juego de errores.