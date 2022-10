Keosseián manda a Solani Solano y Elmer Güity a entrenar con las reservas y exige que se implemente el VAR en el fútbol hondureño

Esta tarde el entrenador del equipo verdolaga, Manuel Gregorio Keosseián, atendió a la prensa para aclarar el caso de los jugadores Solany Solano y Elmer Güity, quienes fueron separados del equipo.

-ENTREVISTA-

¿Cómo han pasado estos días después de haber ganado el clásico ante Real España?

Bien. Lunes y martes tuvimos descanso debido a que esta semana no hay fútbol e igual descansaron jugadores que estaban un poco resentidos y estamos pensando en el próximo juego ante Victoria en La Ceiba y estamos contentos con el triunfo porque escalamos posiciones.

¿Qué ha pasado con Edwin Solano y Elmer Güity?

Ellos fueron enviados a reservas, tienen contrato con el club y yo consideré que era mejor que entrenarán con reservas. Del mismo aseguró que no han tenido conductas inapropiadas, sino que “fueron decisiones técnicas”. Dijo que por el momento “no los tomará en cuenta”.

¿En algún momento podrían volver a estar en el primer equipo?

Por el momento pienso que no, pero uno nunca sabe lo que puede pasar. Ellos pertenecen a la institución y si considero que se necesitan los tomaremos en cuenta. Por el momento no.

¿Ya encontró el equipo ideal para afrontar la liguilla?

Creo que lo importante es que encontramos el grupo. Para mí eso es fundamental para un equipo. Lo que quiero decir es que hemos tenido una base, pero siempre hacemos cambio y han respondido. Más allá de haber encontrado el equipo, encontramos grupo y estoy contento porque están comprometidos.

¿Aspiran a una mejor posición?

Tenemos tres partidos por delante. Hay que tratar de sumar lo más que se pueda para queda lo más arriba que se puede. El partido ante Victoria Será un partido muy complicado. Es un equipo involucrado en la clasificación, cambiaron de entrenador y vienen de ganar un partido complicado.

¿Es bueno este descanso para el equipo debido a los partidos de Honduras?

Para mí no. Para mí tenemos que jugar siempre y más que un equipo viene de ganar. No dependía de mí y si me preguntas yo no quería que se parará.

Exige que se implemente el VAR

Más allá de este parón, me preocupa el último juego que hicimos con España, donde en este fútbol no existe el VAR. El otro día nos anularon el gol, el asistente y el central cobran gol. Pasa un minuto y medio y de repente aparece alguien misteriosamente que nos anula el gol. El árbitro anula el gol y nadie sabe porqué.

Y lo que me preocupa porque era el 2-0 y no se justifica. Hoy en el mundo se demora en otorgar un gol cuando hay VAR, pero cuando el línea y el árbitro marcan gol, y vamos a jugar desde la media cancha y de repente el central anula el gol.

Me preocupa mucho y es un llamado de atención que manejan este tema. En el partido ante Motagua hubieron dos penales claros que ninguno de los árbitros lo vio. Pero pudo haber aparecido alguien así como en este partido y les hubiera dicho que era penal.

¿Quién anuló ese gol?

No sé, después vimos que era offside. El parón pero eso lo resuelven los directivos y la Federación, pero esto del VAR es más preocupante. ¿Qué pasaba si empatábamos o perdíamos?

¿Qué opina de lo que dijo Héctor Vargas sobre los aficionados de Marathon que estaban llorando por el triunfo?

Yo respeto a todos los equipo. Y no vamos hacer que la gente no festeje un triunfo, me parece bien que celebren. Perdimos tantos partidos y ganas uno, tenes que festejarlo.