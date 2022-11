Mario Martínez revela lo duro que fueron sus primeros días en Olancho, ¿cierra puertas a la Selección? ¿regresaría a Real España? Lo cuenta todo

La vida de Mario Martínez ha cambiado y mucho desde que se fue a vivir a Juticalpa para integrarse al equipo de los Potros de Olancho FC. El zurdo abrió las puertas de su casa en tierras olanchanas para relatarnos cómo ha sido esa adaptación, además revela que al inicio todo se tornó difícil por la soledad y la lejanía de su acostumbra rutina de ciudad. Asimismo, Mario Martínez dejó claro que no piensa aún en el retiro y que no cierra la puerta a un posible regreso a la Selección de Honduras. “Uno siempre quiere estar ahí, es imposible decirle no a la Selección”, dijo. Orinson Amaya se pronuncia sobre separación de Elmer Güity y Solani Por otra parte, se refirió a un posible regreso al Real España, el club donde comenzó todo y también contó que se está preparando para ser director técnico o asistente. Acá la bonita charla con Mario Martínez, jugador de los Potros del Olancho FC, que también sueña con ser campeón en este torneo Apertura 2022. ¿Cómo te sientes en Olancho FC?

Agradecido con Dios por la oportunidad de estar en este equipo, agradecido con la directiva que me dio la confianza, con el grupo que me ha recibido muy bien y al final retribuiré esa confianza en la cancha, vengo a sumar. Desde el principio hablé con la directiva y con el profesor, de que venía a ser uno más. A veces se rumora que el nombre, que siempre pesa; pero la verdad que me he ganado el puesto en la cancha y a eso vine, a trabajar. Gracias a Dios las cosas se están dando como uno espera. ¿Cómo ha sido esa adaptación en Olancho?

Es muy distinto a vivir en San Pedro Sula. Sí es difícil porque vengo de una ciudad donde crecí como es San Pedro Sula, pero la verdad que al principio sí costó, me traje a mi familia, a veces me tocaba estar solo, pero agradecido con Dios porque he encontrado una familia, tanto en los compañeros como en la directiva, me han apoyado en todo lo que he necesitado. Y hay una familia que es como mi segunda familia aquí en Olancho, que me han tratado muy bien, familia de un compañero de apellido Mayen. En la aldea de Tulín me han tratado de maravilla toda la gente, ellos están para cualquier necesidad que yo tenga; la verdad que estoy más acoplado porque al principio fue bastante difícil.

¿Te aburres mucho?

Mucha soledad, supongo. Sí porque aquí todo es diferente, todo está cerrado a las 7:00u 8:00 de la noche, la ciudad es pequeña, a veces no hay a dónde ir a divagarse, es totalmente diferente a San Pedro Sula, pero al final me logré acoplar, estoy bien, cómodo, mis compañeros están ahí para cualquier cosa que necesite, eso es bueno. ¿Cómo es un día de Mario Martínez en Olancho?

A veces entrenamos en la mañana, pero normalmente en la tarde. Por la mañana normalmente voy al gimnasio, preparo mi desayuno, compro cosas necesarias para la casa, voy al súper, almuerzo, descanso un rato y luego vamos al entreno en la tarde. Después trato de venir a la casa para descansar y seguir viendo videos. ¿Cómo fue que se dio tu fichaje con los Potros?

Para serte sincero fue el primer equipo que me llamó cuando se dio cuenta que terminaba mi vínculo con Marathón, me acuerdo que esa vez estaba de vacaciones con mi esposa y con mis hijos, y recibí una llamada de aquí de Olancho, que estaban interesados en mis servicios. Obviamente yo no rechacé. Humberto Rivera, maestro universitario por la mañana y DT de los Potros por la tarde ¿No dudaste?

No dudé, pero si les dije que estaba esperando qué otras ofertas salían porque se estaba rumorando de afuera de El Salvador. Al final yo les dije que tenía que ver el proyecto que tenían, las incorporaciones que iban a realizar y pues todo se dio. Hubo varias ofertas, pero ninguna se concretó. ¿Cómo evalúas ese primer torneo que están teniendo con Olancho FC?

Bien la verdad, el equipo ha mostrado buen nivel, los que hemos venido trabajamos con respeto a los demás, con respeto a los que han traído este equipo a Primera División, que son los compañeros que estuvieron en Segunda. Nos hemos ganado el puesto en los entrenamientos y en la cancha, las cosas están saliendo, vos ves que el equipo juega bien desde la primera fecha hasta ahorita. La verdad hay un buen grupo; se nota que hay buen equipo, el que entra hace las cosas como el que estuvo o mucho mejor, eso es lo que a uno lo motiva, tener un grupo sano, que trabaja y al final Dios dará la recompensa porque estamos dando lo mejor en cada entrenamiento y partido.

Al principio le costó al equipo, ¿a qué se debe el gran cambio?

Ahora son terceros. Al principio costó porque el equipo jugaba bien, pero los goles no estaban llegando, perdíamos por errores nuestros, sabíamos que los goles iban a llegar, que los resultados se iban a dar y nunca dejamos de trabajar, siempre perseveramos y los goles llegaron, ahora somos uno de los equipos que más goles anotados, eso es bueno, seguimos trabajando con la misma humildad. ¿Para qué está el equipo?

Vamos paso a paso, no hay que apresurarse, sabemos que se viene la fase más linda del torneo, las fases finales y vamos paso a paso, partido a partido. Al principio del torneo nadie se imaginaba que Potros iba a ganar cinco partidos seguidos y estar en esa posición, y ahí está el respaldo, el trabajo, la unión del grupo; de Dios que está en medio de este equipo, estamos trabajando y no hay que bajar los brazos, no bajar la intensidad, se viene lo bueno, donde todo jugador quiere estar, en liguilla. Depende de nosotros. ¿El objetivo inmediato sería bajarse al Olimpia del segundo lugar?

Sí, es lo que se viene, lo que nosotros pensamos, estamos cerca del segundo lugar y eso va a depender de nosotros, ir partido a partido y demostrar en la cancha que queremos pelear ahí arriba. Le ganaron al Olimpia y al Motagua en Tegucigalpa, ¿se puede soñar con un título?

Al principio se formó este equipo para competir ahí arriba, pelear en instancias finales. Para eso invirtió el presidente y como dice un compañero: hasta tatuado lo anda el Chapeta, ’soñar es gratis’. Entonces es el sueño de toda la directiva, de todos nosotros, de los aficionados que han llenado el estadio siempre. En la calle se mira el cariño y respeto de la gente, la admiración de los aficionados. ¿Te sientes muy querido en Olancho?

La verdad que la gente me ha tratado muy bien, ellos reconocen el esfuerzo, no tanto el nombre, yo soy de los que piensan que los futbolistas pasan y las personas se quedan, eso es lo que uno quiere inculcar, yo no vine aquí por el nombre, a veces me pongo a hablar con compañeros y me dicen que ‘jugué aquí, allá’, pero vine aquí a pelear por un puesto, por el esfuerzo, por el que me paga la directiva, por dejar un buen legado como persona porque al final el futbolista pasa, hoy está y mañana no, esto así es, es fútbol. Tratamos que el joven aprenda ese tipo de situaciones, cuando uno estaba joven no encontró personas que lo aconsejaban, aunque sí tuve buenos compañeros. Te vemos en buen nivel, ¿aún Mario Martínez piensa en la Selección Nacional o es algo que ya haces a un lado?

Yo siempre he dicho que el jugador que te dice que no quiere estar en la Selección, te miente, uno siempre quiere estar ahí, es imposible decirle no a la Selección, representar tu país. A mí me tocó 11 años representar a Honduras en mundiales, olimpiadas, en el extranjero. Eso no tiene precio, ir afuera, cantar el himno, que tu familia esté pendiente al igual que millones de hondureños, uno desea estar ahí. Recordaba cuando estaba en la Selección, en los procesos anteriores, y la gente, los mensajes, es algo inexplicable pues, y más cuando ganabas, cuando se clasificaba a los mundiales, a las olimpíadas, no tiene precio y se queda en la memoria de uno. Que tu familia se sienta orgulloso de uno, ni con todo el dinero del Mundo... Es un sueño que tuve con mi familia desde pequeño, por el cual luchamos y cumplimos, ellos están orgullosos. Al final tu rendimiento y el técnico son los que deciden. Tú eres voz autorizada, ¿por qué crees que Honduras no ha regresado a un Mundial?

Es que estamos pagando el hecho de tener una nueva “camada”, como se dice. Recuerdo con la Sub-23 cuando fuimos a las olimpiadas, que era una nueva camada, Arnold Peralta, Mario Martínez, Luis Garrido y empezaron a decir cosas, pero creímos en nosotros, lo demostramos en la cancha y logramos ir a un Mundial. Puede ser verdad, porque jugadores buenos e interesantes hay, si ves la convocatoria que hacía Fabián Coito y ahora Diego Vázquez, hay una buena Selección. No puedes obviar el talento y la clase que hay, pero hay que dar tiempo, a veces el aficionado es muy duro con el futbolista hondureño.

Mirás al “Choco” Lozano cómo lo critican y en España lo alaban. Recuerdo a Brayan Beckeles que en Necaxa lo querían y aquí lo “mataban”. A veces el aficionado hondureño es muy duro, pero bueno, tienen derecho a opinar, el jugador debe ser fuerte mentalmente, sino te vas abajo. Hay una buena Selección y esperamos ver a Honduras en un Mundial. ¿Qué te ha parecido el trabajo de Diego Vázquez?

La verdad que bien, a pesar que lleva pocos meses, bueno, no es poco tiempo, pero él conoce al futbolista hondureño, conoce el país, él sabe cómo se maneja el futbolista hondureño. Yo pienso que la oportunidad que le dieron a Diego, o que se la estaban dando a Troglio o al profesor Vargas, pues bienvenido sea porque son técnicos que conocen al futbolista hondureño, saben cómo está el ambiente acá.



No es lo mismo que venga un técnico nuevo a conocer futbolistas, la liga y todo. Eso es volver a empezar, creo que hay que darle tiempo, creo que el profe Diego se lo ha ganado, tanto que ha ganado con Motagua, tanto jugador que sacó, tanto jugador a quien le dio la oportunidad, al igual que Pedro Troglio y Héctor Vargas. Se merecen esa oportunidad, como todo jugador.



Se le dio la oportunidad al “Chelito” (Francisco Martínez) del Marathón y la aprovechó, ahí está jugando, tanto que se le criticó. A veces uno necesita oportunidades y depende de uno aprovecharlas, lo mismo que Diego, ahora dependerá de él, del trabajo que realice, no lo veo mal, ojalá por el bien del fútbol hondureño y de la Selección le vaya muy bien. ¿Hay Mario Martínez para rato?

Yo estoy con muchas ganas hermano, con este grupo, con este equipo, soñando de que podemos lograr grandes cosas, pero como te dije: paso a paso. ¿La palabra retiro está lejos entonces?

Muy lejos. Yo me siento bien, yo bromeo con los chicos del equipo, me siento como ellos, de 20 o 21 años. Quisiera regresar, pero no se puede. No me puedo quejar, gracias a Dios con la carrera que he tenido y la edad que tengo, Dios me ha bendecido con una gran carrera.