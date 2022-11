Orinson Amaya se pronuncia sobre separación de Elmer Güity y Solani; adelanta pláticas con nuevo DT del Marathón

Orinson Amaya, presidente del Club Deportivo Marathón, se pronunció este miércoles sobre la sorpresiva separación de los futbolistas Edwin Solani Solano y Elmer Güity del primer equipo.

VER MÁS: Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras

En una plática con DIEZ, Elmer Güity se defendió y aseguró que no cometió ningún acto de indisciplina ya que se excusó para no acudir a un entrenamiento por un asunto personal. Sin embargo, el DT Manuel Keosseián decidió no seguir contando con sus servicios.

Después de eso, en entrevista con el programa Minuto 90, Orinson Amaya, jerarca de los esmeralda, señaló que el defensor zurdo no estaba comprometido con el equipo y por tal razón tomaron la razón de rescindir lo que restaba del contrato.

Tema de Elmer Guity y Solani Solano: “En el caso de Elmer Güity pasó por una situación que no se presentó a un entrenamiento, el muchacho es respetuoso pero nosotros lo que buscamos es la unión del equipo. Queremos que los jugadores estén comprometidos con el proyecto que nosotros tenemos, con el sueño y convicción de seguir avanzando. Él (Elmer Güity) no estaba comprometido y decidimos separarlo, si usted mira que una persona no está comprometida con el grupo lo mejor es apartarlo”.

Nuevo técnico del equipo: “En las redes sociales me comentaron sobre un miembro del cuerpo técnico del profesor Luis Suárez pero no es cierto. En su momento se conocerá el nombre del técnico, ahorita por respeto al profe Manolo no podemos hacerlo público. Las pláticas ya están adelantadas, nos estamos preparando para el siguiendo torneo viendo jugadores, haciendo un trabajo con Rolin Peña para dar las mejores herramientas para Marathón”.