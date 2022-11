Elmer Güity cuenta su verdad tras ser separado de Marathón: ‘‘Le escribí a Keosseián y solo me leyó los mensajes’’

Posteriormente me dicen que tengo que ir a dialogar con el presidente Orinson Amaya y Rolin Peña. Yo dije: ¿por qué tanto problema por no ir a un entrenamiento y un almuerzo? Yo había pedido permiso y me comentaron que estaba bueno. Platicamos con el presidente que es una muy buena persona y me dijo que iba a dialogar con Manolo para que me integrará un día lunes’’.

‘‘Ellos me dieron la autorización y luego al día siguiente después de la oración me dicen que tengo que ir a entrenar con las reservas. Yo tranquilo fui con el profe Emil Martínez y Mario Beata.

Eso fue todo. Si me hubiesen dicho ‘mira, no tenés permiso y tenés que llegar’, pues yo mando a mis padres en taxi, no lo iba a ver justo, pero primero es lo primero’’.

Resulta que mis padres tenían que viajar para Estados Unidos y ellos nunca habían viajado, un día antes de que ellos se fueran yo le pedí permiso al profe Flavio (preparador físico del Marathón) ya que tenía su número de celular. Yo le dije si me podía dar permiso para dejar a mis viejos al aeropuerto debido a que ellos debían estar a las 8 de la mañana y el entreno era a las 7:30 de la mañana. Entonces el profe me dijo que estaba bien, inclusive me mencionó que les diría a los profesores que yo había pedido permiso.

‘‘Eso se dice, pero no es así. Te voy a contar lo que realmente sucedió porque mencionan que me sacaron por indisciplinado.

¿Cuándo se le comunicó que no seguía con el equipo?

‘‘Un jueves yo vengo saliendo del gimnasio en horas del mediodía, en eso me cae una llamada de Rolin y me dice que Keosseián no contará más conmigo y que si me quiero ir, que me vaya, que no habría ningún problema. Me dijeron que me iban a pagar, aunque no me deben nada ya que están pagando de forma puntual’’.

Keosseián informó el pasado jueves que usted iba para las reservas.¿Estará con ellos en las categorías menores?

‘‘Yo estuve entrenando con ellos durante cinco días. Y como te dije anteriormente, recibí una llamada donde se me dijo que el profesor ya no contaba conmigo, entonces yo me despedí del grupo y les dije que Dios primero se logre el objetivo, ya que hay un plantel bonito y sano.

No estoy contento, quería seguir jugando y creo que venía haciendo bien las cosas en los partidos que me tocaba entrar, ya sea de inicio o de cambio. Ahora estoy más tranquilo explicando lo que realmente sucedió’’.

¿No ha intentado hablar con el profesor Manuel Keosseián para aclarar todo?

‘‘Sí. Yo le escribí y solo me leyó los mensajes, entonces decidí no molestar. Me quedé un día más en San Pedro Sula para ver si solucionábamos ese tema porque no fue nada de indisciplina, no fue nada grave. Pedí un permiso y me lo dieron.

Pero Dios sabe y tiene el control de todo, yo estoy muy agradecido con Marathón, con la junta directiva y afición que me escribe a cada rato para preguntarme sobre la situación. Yo no quería hablar, pero creo que era justo que saliera a defenderme porque me están acusando de algo que no es como ser la indisciplina’’.

¿Considera injusta su separación?

‘‘La verdad que todo estaba bien, solo fue ese pequeño problema que sucedió. Yo estaba feliz con mi mujer y mi hijo en San Pedro Sula’’.