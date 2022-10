¿Miedo a perder el trabajo? Fabián Coito responde: “Aquí lo importante es ganar el título de la Liga Concacaf”

Es uno de los grandes, está pasando por un buen momento deportivo. Los jugadores locales están muy bien. Son instituciones muy grandes y con mucha historia que generan en el futbolista una obligación extra. Yo creo que no solo es un enfrentamiento de dos grandes equipos, sino de dos grandes instituciones de Centroamérica.

Hoy hay acceso a cualquier cantidad de información. Los equipos míos en el punto de vista del partido anterior pudo ser mayor de los que nos brinda la imagen y videos en partidos anteriores, pero sobre lo que nosotros planificamos de un partido, movimientos, los comportamientos sobre partidos anteriores es una buena información. Así que no creo que haya sido mayor de lo que ellos tenían sobre nosotros.

¿Qué opina de la venta total de la boletería para el juego de vuelta del miércoles?

Eso es bueno para el futbolista o para todos los que integramos este plantel. Es estimulante, alentador y realmente eso va a jugar a favor nuestro. Por suerte hoy estamos con todo el plantel a la orden. En los cuatro meses que he estado eso no nunca me ha jugado a mi favor.

¿Ganar para usted es vital ya que eso podría depender de su continuidad en el Alajuelense?

No, para mí es más importante ganar el partido. La decisión es parte de las personas que me llamaron, es independiente para mí del resultado. Más allá de eso, ganar el partido, conseguir la copa es más importante. Después, lo que pase el jueves es otra historia.