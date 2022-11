Humberto Rivera, maestro universitario por la mañana y DT de los Potros por la tarde: “Si vamos con humildad, podemos llegar a la final”

¿Siempre quiso ser maestro? Siempre nos gustó lo que es el área de la docencia, nosotros cuando formamos parte del Instituto Departamental La Fraternidad en las diferentes selecciones, el profesor de educación física me dijo que estudiara esa carrera, porque miraba que tenía aptitud y que me gustaba andar con él atrás de la selección del Instituto y pues siempre nos ha gustado, aquí estamos y no nos arrepentimos.

Maestro por la mañana y entrenador por la tarde. ¿Cómo es llevar esa rutina? No ha sido nada fácil porque estamos en docencia desde la mañana hasta las 2:00 de la tarde, luego nos incorporamos a los entrenamientos del equipo y nos han ayudado en relación al horario tanto en la Universidad como en el Instituto y agradecemos por ello. No es fácil estar en dos actividades a la vez porque a nivel profesional de fútbol se necesita tiempo completo y a Dios gracias que hemos tenido esa oportunidad.

En la primera vuelta como que el equipo no quería arrancar. ¿Qué estaba pasando?

Bueno, el equipo jugaba bien, hacía buen fútbol, había buenos comentarios, lastimosamente no podíamos concretar y en la segunda vuelta eso es lo que nos ha ayudado. La llegada de Agustín Auzmendi nos ha ayudado porque el club comenzó a marcar goles. Hoy por hoy estamos en tercer lugar.

En su momento se habló de una posible salida suya. ¿Qué tan cerca estuvo de concretarse esto?

Creemos que fue en las redes sociales que se manejó eso, porque nosotros siempre estuvimos reunidos con la junta directiva. El Pastor Samuel García se reunió con nosotros una vez por semana y siempre nos dio ese voto de confianza, que no nos preocupáramos, que él sabía que en cualquier momento el equipo iba a despegar. Y bueno aquí estamos, esperamos que Olancho FC siga haciendo las cosas de la mejor manera posible.

¿Nunca pasó por su mente renunciar?

La verdad que no porque nosotros siempre hemos confiado en el trabajo que estamos realizando, somos fieles creyentes al trabajo que realizamos, siempre confiamos en lo que hemos realizado en los diferentes equipos, es la primera vez que nos pasa esto de estar cerca de que nos despidan, la verdad que tenemos el apoyo al cien por ciento de la junta directiva y en cuanto al cuerpo técnico de dejar al equipo la verdad que no porque confiamos en el trabajo que estamos haciendo.

¿Tiene la capacidad el equipo de pelear por el boleto directo a semifinales?

Vamos paso a paso, sabemos que no ha sido nada fácil, a Dios gracias que los resultados se nos han dado, estamos a tres puntos del segundo lugar y a cuatro del primero. Cualquier cosa puede suceder. Nosotros enfrentamos a UPN en casa y esperamos ganar. Olimpia y Motagua se van a quitar puntos y si empatan mejor todavía. Hasta ahorita vamos paso a paso.

¿Para qué están estos Potros?

Olancho FC es un equipo que está muy bien estructurado, que tiene muy buenos jugadores, de mucha jerarquía, pero como te digo, nosotros no estamos para decir que vamos a ser campeones.

¿Es exagerado decir que pueden ser campeones?

Exagerado quizás no, confiamos en el trabajo que estamos realizando, vamos paso a paso, en la liguilla cualquier cosa puede pasar, si vamos con mucha humildad y paso a paso podemos llegar a una gran final.

¿Qué le exigió la directiva del Olancho FC en el inicio de la temporada?

Ellos nos pidieron que se acumulara la mayor cantidad de puntos para no tener problemas con el tema del descenso, porque no es fácil que un equipo recién ascendido a la primera división acumule 26 puntos, no siempre se va a dar eso. No es fácil.

¿Qué jugador le ha sorprendido más de los Potros en este torneo?

Todos los jugadores, los que ascendieron y los que llegaron al equipo son muy profesionales, no puedo dar nombres en específico, todos los jugadores nos han sorprendido en cómo trabajan en cada uno de los entrenamientos. Teníamos un equipo que no era profesional en algunos aspectos y con la llegada de los fichajes ellos han aprendido mucho y ha sido importante.

¿A qué aspira usted en su carrera como entrenador?

Siempre aspiramos a prepararnos, confiamos en la capacidad de Humberto Rivera, siempre aspiro a ser lo mejor, son situaciones que uno debe tener bien claras y si usted se prepara pues siempre va a tener cosas positivas.

¿Qué es más fácil? ¿Estar en un aula de clases o ser entrenador de fútbol?

Siento que es más difícil entrenar jugadores de fútbol, el estudiante se está preparando en cuanto a lo que es lo académico y es una persona que le va a servir al país, en cambio el jugador es diferente, porque tenemos caracteres completamente diferentes. En ese aspecto se complica un poco más, pero las dos etapas las disfrutamos y somos felices dando clases y practicando fútbol como entrenador.

¿Qué sentimiento tiene al entrar al aula de clases?

En el aula de clases disfrutamos, somos felices a la par de los estudiantes. Los vemos como si fueran hijos nuestros, para nosotros es más que una satisfacción estar frente a estudiantes.

¿Y en el campo de fútbol que emociones siente?

Es completamente diferente, el estar bajo el sol, el estar con jugadores que tienen diferentes problemas, nosotros ese aspecto lo tenemos claro, son dos facetas diferentes.