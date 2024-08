Mathías Techera revela la polémica con Marathón, su fichaje por UPNFM y la desaparición del Vida

No, esos son temas que pasaron por tema de contrato y cosas que a veces pasan. Yo solamente pedí lo que le corresponde al jugador, no se me cumplió, lo demás, ellos sabrán.

La verdad que no entendía. A mí el 8 de junio me comunicaron ese tema (estaba bloqueado) y estamos en la cuarto fecha y aún no se había podido inscribir, pero eso ya pasó, ya quedó atrás y ahora hay que aprovechar que estoy disponible para jugar.

Así son las cosas, tocó así, me tocó esperar y la fecha me toca volver contra el equipo que no me había liberado para poder jugar.

¿El Marathón estaba en deuda contigo?

En realidad se usó una cláusula indebida en cualquier ámbito del fútbol, ellos sabían que no la podían utilizar y la usaron. A mí me quedaban seis meses más de contrato, pero son cosas que pasan en el fútbol y por eso no se me había podido liberar. Ya se pudo, no tenía nada que ver una cosa con la otra que yo estaba pidiendo.

¿La adaptación cómo va en el equipo?

Bien, ya hace mes y medio que estoy acá, me siento muy bien con los compañeros, solo con ganas de jugar y aportarle al equipo.

¿Si el sábado le anotas, celebras?

Sí, son goles y yo tengo muy pocos en mi carrera y siempre los he celebrado, pero siempre con el respeto que le tengo a la afición de Marathón y mis ex compañeros. No tiene nada que ver un gol con la celebración si todo es con respeto. Yo debe defender a Lobos y ojalá logremos un resultado positivo.

¿Qué sensación te genera enfrentar a tu ex equipo?

Es una sensación rara, hace dos meses estaba con ellos y ahora me toca enfrentarlos. El último partido que jugué fue con ellos y ahora me toca estar en contra, pero el fútbol es así.

¿Qué has hablado con el técnico Orlando López, ya que sos el primer extranjero?

Estoy agradecido con el cuerpo técnico, la gerencia por la oportunidad. Ellos me han dado la confianza y lo que queda es responder con trabajo en los partidos. De nada sirve lo que hable, sino lo que demuestre en los partidos.

SITUACIÓN QUE PASA EN EL VIDA

Tu pasaste por el Vida, ¿Cómo tomas lo que está sucediendo?

Yo vine al Vida en el 2019 y cuando miré ayer en las noticias me chocó mucho. Si hoy estoy acá jugando es gracias a esa puerta que me abrió el Vida y duele por la gente. Ayer miré videos que tenía guardados y el estadio lleno, donde le ganamos al Motagua, Olimpia y me tocó esa etapa linda. Es triste que ahora termine así.

¿Te sorprendió la noticia?

Sí, es un club histórico y una cuna de futbolistas que salieron de ahí. Es una zona futbolera y una noticia triste. Ya se veía venir desde hace un tiempo por el tema de la administración complicada, pero ojalá soluciones y que los chicos que se están formando sigan con trabajo.