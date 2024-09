Melissa Pastrana es relegada tras su error y aparece dirigiendo en partido de la Liga de Ascenso

“Sancionar con dos partidos de suspensión a la árbitro Melissa Pastrana, a la asistente 1 Shirley Perelló, a la asistente 2 Lourdes Noriega y al cuarto árbitro Melvin Ortiz”, citó el informe.

A pesar que su castigo solo había sido de dos partidos, ya han transcurrido siete jornadas del presente torneo Apertura de la Liga Nacional y Melissa Pastrana no ha sido considerada.

Según información proporcionada a Diario Diez, Melissa Pastrana no se sometió a las respectivas pruebas físicas y nuevamente esto le podría pasar factura en la nominaciones.

Año con año, Pastrana no ha logrado tener una regularidad en los campeonatos del balompié nacional, donde no siempre ha estado presente al momento del desarrollo de las pruebas físicas.

Melissa Pastrana ha brillado en el plano internacional, donde en el 2023 fue parte del Mundial Femenino, Copa Oro, además, es una de las pocas árbitras capacitadas con el VAR.

LA ÚLTIMA ENTREVISTA

¿Se siente perseguida, marginada, víctima de odio o envidia?

Perseguida no puedo sentirme porque como no he dirigido no puedo decir que me castigan por mal desempeño. Odiada no sé, no conozco los corazones de los miembros de Comisión de Arbitraje, sí me siento discriminada, sí me siento excluida, al menos por no tener participación en Liga de Ascenso, no tengo porqué discriminar o menospreciar esta categoría, requiere también un nivel físico alto, pero tampoco ahí me dan la oportunidad. Si no hubiera sido por la Concacaf que me consiguió partidos en Estados Unidos al Mundial hubiera ido otra.