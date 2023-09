Melissa Pastrana se desahoga: “Mi trabajo sí es reconocido en otros países; en Honduras hay machismo, deslealtad y envidia”

No conozco la palabra conforme, mi papá y sobre todo mi mamá nos inculcaron la excelencia a mí y a mis hermanos, principalmente en los estudios, nos pidieron no conformarnos. Siendo ella maestra quería que siempre sus hijos estuvieran dentro de la excelencia. Llegar a las semifinales fue como un cumplimiento de parte mía para FIFA, yo deseaba pasar a la final más como un regalo para mí, quería cumplir ese sueño que no se dio desafortunadamente. Dios sabe el porqué. El trabajo presentado en el Mundial fue de excelencia, partido tras partido recibíamos la retroalimentaciòn de parte de los asesores, ellos fueron los que calificaron nuestro trabajo de excelente . No dejo de acreditar lo que hicimos, obviamente siempre queda esa espinita, siempre quiero más, compito para ser la mejor, así que quizás más adelante tendremos esa revancha y lo logremos.

La verdad que en Francia en el Mundial del 2019 llegué a la misma instancia, nuestro objetivo en este era superarlo, desde el momento que llegamos a Sidney el objetivo era estar en la semifinal como árbitra principal y porqué no soñar con esa anhelada final. Al final son decisiones de las autoridades, pero no deja de tener un gran valor para nosotras estar entre las mejores árbitras y asistentes del mundo, eso nos llena de orgullo.

Borjas Pastrana se lamentó porque no se le pudo dar y hasta deja entrever que hizo méritos para estar en el juego final entre España e Inglaterra , pero factores que están lejos de su control se lo impidieron, inexplicablemente no la nombraron.

Sí, me coloco ahí, en la etapa final de los mundiales solo se quedan las mejores. Hay situaciones que se escapan de nuestras manos que son controladas o manejadas por las autoridades a nivel Fifa. Hay otras cosas pues internamente que no tienen nada que ver con lo que se realiza en la cancha pero eso no me hace menos que las otras que estuvieron ahí.

Sí, pitar una final de un Mundial es lo único que me hace falta, tengo esa espinita. Mi carrera ha sido bendecida. Soy el resultado de un proceso bien llevado, lo inicié con Amílcar Burgos allá por el 2011, luego trabajé con Gerardo Mejía y posteriormente con mi tío Carlos Pastrana quien me enseñó a tener este pensamiento mundialista, a no conformarme y apuntarle a mi participación internacional. Irrisoriamente en mi carrera se me da primero lo internacional que lo local.

El de octavos entre Inglaterra y Nigeria, sabíamos que iba a ser un juego friccionado y de mucha fuerza, de muchas faltas. El partido se mostró así como lo analizamos con hirley y la otra asistente Sandra Ramírez de México. Fue un partido de mucho contacto físico pero que no llegaba a la falta, había que darle seguimiento al juego, permitir que tuviera fluidez, fue tanto así que se tuvo que llegar a los lanzamientos penales para definir a Inglaterra como ganadora. Se tomaron dos decisiones por VAR, eso le agrega un extra al juego, qué bueno que decidimos bien, no hubo una incidencia en el partido. Fue una gran exigencia llegada al límite, es primera vez que estuve en esa instancia de tiempo extra y penales. Además del agotamiento físico, tuvimos agotamiento mental. Es interesante que superamos las expectativas que las autoridades tenían con relación a mi actuación del Mundial en Francia 2019, es importante que haya crecimiento.

Una motivación, hay mucha gente, muchos aficionados y hasta algunos que no lo son, pendientes de nuestra labor, sobretodo orgullosos de lo que hemos alcanzado y de la manera en que representamos nuestro bello país. Es bonito que cuando regreso al país la gente me expresa su alegría por verme por la pantalla de su televisor, eso me llena de orgullo. Recocen la labor que tanto Shirley y yo hacemos a nivel internacional. Siempre lo he dicho, me represento a mi misma en primer lugar, luego a mi familia y a mi paìs.

¿Con estas palabras me está diciendo que usted pudo estar en la final de este Mundial?

Claro, yo me consideré una candidata. Hice méritos, se hizo partido tras partido lo que las autoridades pedían, se dio partido tras partido lo que ellos querían ver en la cancha. Hubo gratitud y palabras de orgullo por mi trabajo realizado. Lamentablemente Honduras solo ha tenido participación en el aspecto arbitral porque lastimosamente la Selección ni siquiera pasa a los premundiales. Yo me lleno de orgullo, podré sonar soberbia o prepotente pero todo lo que he ganado en mi carrera lo he logrado con méritos propios, con mucho esfuerzo y el apoyo de mi familia.

Es atípico que usted inició su carrera siendo más valorada en el extranjero y no ha cambiado nada, ¿qué siente al vivir esto?

Como cualquier persona, en cualquier ámbito hay frustración obviamente, no hay motivación, hay días que yo decía: no vale la pena, para qué ir a entrenar, para qué esforzarse tanto, las cosas no van a cambiar. Pero es precisamente en esos días donde aparece la familia , los amigos cercanos y las compañeras. No puedo dejar de agradecer y reconocer el gran apoyo que me dio la Concacaf seis meses previo al Mundial. Concacaf estaba preocupada por mi situación, no estaba teniendo partidos y me estaban persiguiendo desafortunadamente las lesiones, gracias al trabajo del médico y el fisioterapeuta pudimos salir adelante. A veces sufría hasta un agotamiento mental porque sentía que no estaba trabajando, que mis conocimientos no estaban siendo puesto en práctica.

La falta de partidos era un problema, no tenía ritmo y la parte física es importante para no ser sorprendido durante el juego. Yo le dije a la Concacaf que por favor me sacaran de Honduras porque aquí solo estaba entrenando, entonces me comenzaron a conseguir partidos de tercera división en Estados Unidos. El apoyo de la coordinadora del arbitraje femenino de la Concacaf no tengo cómo pagárselo. Yo fui a la Copa Oro como árbitra VAR y Concacaf me conseguía partidos para que FIFA se informara porque de nada servía que estuviera en Copa Oro en el VAR si a los mundiales voy como árbitra central, estoy adentro de la cancha. Concacaf tomó la decisión de llevarnos junto a Shirley y nos dio prioridad en Estados Unidos. La única forma de agradecerlo y pagarlo era con mi trabajo en el Mundial, estoy orgullosa porque eso se logró, demostré excelencia en la cancha y estoy segura que ese es el reporte que Concacaf recibió de parte de la Fifa.

¿Y cómo es lidiar con la frustración de no ser tomada en cuenta en su país?

Es difícil, hasta en este Mundial yo he sentido este grado de frustración y es complicado de sobrellevar, incluso opté por buscar la ayuda profesional, de un psicólogo orientado al deporte que lo pagué yo así como pagué para recuperarme de las lesiones. El psicólogo me ayudó muchísimo, sobre todo para salir de la burbuja de lo que representaba Honduras y enfocarme en directamente en Melissa, la árbitra para el Mundial, eso me favoreció mucho.

¿Tan devastada estaba por el mal trato en Honduras que necesitó psicólogo?

Sí, me sentía devastada, agotada, con falta de ánimo y motivación, la fortaleza interna se me terminó, estaba sacando fuerzas de flaqueza de donde ya no habían, tenía que buscar una solución. El doctor mexicano Zepeda me ayudó muchísimo a canalizar esa frustración en pro de nuestro trabajo en la cancha. Gasté pero no importa, valió la pena por el resultado que tuve en el Mundial, no hay dinero que llene el orgullo y la satisfacción que uno siente al escuchar en la cancha el himno de la Fifa y ver ese montón de estrellas del fútbol femenino. A uno le palpita el corazón por toda la euforia que se siente.

Muchos no se imaginan todo lo que hay detrás de su éxito...

Eso es de desconocimiento totalmente de la Comisión de Arbitraje y del departamento técnico. Ellos cuando les preguntan por mí solo dicen que estoy lesionada o que ando en algún torneo de la Concacaf, pero no saben absolutamente lo que hay detrás de cada preparación, de cada problema. A veces se comete el error de decir que nosotros estamos en el arbitraje solo por dinero y no es así, el dinero es una motivación, una recompensa al esfuerzo, pero también está el orgullo, el renombre de que Honduras es reconocida por estar representada en un Mundial no por una Selección sino que por una árbitra, por Melissa Pastrana. Yo valoro mi trabajo de otra manera, me motiva y me llena de satisfacción que cuando voy a una cancha, no importa la categoría que sea, la gente me dice lo orgulloso que se siente de mi por representarlos y me alegra que quieran tomarse una foto conmigo. Es bonito ser reconocida, ser embajadora y poderle dar nombre a mi país en algo positivo, eso el dinero no lo da.