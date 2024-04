Miguel Falero tras perder ante Olimpia: “Lo que me dijo el árbitro es una falta de respeto, jamás le diría algo así”

El entrenador uruguayo considera que la mala imagen que mostraron en la cueva del león no define el potencial del club, pues pese a que jugaron una hora con un hombre más, fue la displicencia de sus futbolistas la razón por la que no sacaron ventaja de la superioridad numérica.

- LA CONFERENCIA -

¿Qué cree que hay que mejorar en el Real España?

La contundencia. Pienso que Olimpia cuando pisó el área rival fue contundente y cuando tuvo que defender en su propia área también lo fue. Si bien hubo pasajes donde manejamos el balón, cuando Olimpia llegó a nuestra área evidentemente fue mejor.

¿Hoy sí vio compromiso en sus jugadores?

Evidentemente no alcanzó. No puedo estar contento porque no se dio el resultado ni tampoco porque hubo gran rendimiento para superar el rival, esas dos cosas me dejan inconforme. Vi una mayor entrega que en partidos anteriores, pero hay cosas que evidentemente nos siguen costando como perder la pelota en salida, en el tercer gol de Olimpia perdimos el balón tres veces, primero fue al costado y el mismo que pierde la pelota perdió la marca en el área. Son inocentadas que sigueremos pagando caro mientras no se corrija, sabemos que somos el equipo con menor promedio de edad, y eso también es un índice de falta de roce y picardía. En los momentos claves, manejó el partido Olimpia y fue contundente en el área, por lo que el resultado fue justo, tal vez no debía ser tan amplio, pero sí justo.

¿Es esta la realidad del Real España?

Pienso que hay mucho más. Pienso que Real España es el de la primera vuelta, por eso no bajó los brazos y les insisto a mis jugadores durante la semana cosas que ya hicieron, no les pido cosas que no pueden hacer. Pero vuelvo a repetirlo, pero se dan series de circusntancias, todas a la vez, y terminamos perdiendo un partido que en cierto momento pudimos ganar, no estabámos jugando mal.

Si no aprovechas la expulsión, todos los partidos son disparejos, ya después viene el oficio y el caerse.. creo que en el segundo tiempo solo jugamos 30 minutos. Otra cosa, lo que me dice el árbitro (Armando Castro) cuando demoró en sacar la tarjeta y viene desde la media cancha a hablar conmigo es una falta de respeto... simplemento eso. ¿Qué me dijo?, estabámos entre él y yo, eso queda entre él yo, pero fue una falta de respeto porque yo jamás le diría algo así.