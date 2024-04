Tota Medina explica por qué Marathón no ha ganado ningún clásico en el Clausura: “Motagua no nos dominó el balón”

¿Qué cambió Marathón en el segundo tiempo?

Encontraron el gol en una jugada aislada. A partir de ahí equilibró el trámite del partido, porque antes había sido favorable para nosotros con la propuesta. En el segundo tiempo, más allá del mano a mano con Samudio, lógicamente hubiera sido un premio muy grande para que se llevaran desde aquí después que propusimos nosotros, pero el fútbol es esto. No solamente es hacer tenencia del balón, porque si sacamos la estadística con lo que jugó uno y lo que jugó el otro el resultado es 1-1, ellos se llevan un punto valioso, nosotros tenemos que seguir trabajando para poder sostener eso.

Primer tiempo bueno de Alexy Vega, el segundo no, ¿cuál es su análisis con el accionar del Chino López?

El Chino viene teniendo la cantidad de minutos que, al ritmo de él y la intensidad que juega es difícil de mantener los 90 minutos. Nosotros tenemos un día menos de descanso que el rival, se sentía eso, nosotros fuimos un equipo intenso de principio. Pero cuando las cosas estaban en paridad hubo momentos en que nos manejaron el balón a base de pelotas porque tenían los dos puntas. Entonces, cualquier despeje era controlado por ellos. En definitiva nosotros lo intentamos jugar, la presión del Chino, la que hizo Alexy creo que fue importante, generamos muchas situaciones como para haber desnivelado, pero nos faltó tener esa contundencia para manejar el trámite diferente.

El duelo táctico contra el Motagua

Los partidos se trabajan, es consciente que no se pueden dominar los 90 minutos, el rival propone, un rival con esta clase de jugadores seguramente que íbamos a tener algún tiempo de sobresalto, tuvimos los mínimos: la del gol en el balón detenido y la última al finalizar donde quedan de cara con Samudio. Después me quedó tranquilo con lo que el equipo propuso, Motagua no llegó, no tuvo claridad en ningún momento del partido, no nos dominó el balón, sí al pelotazo con centro, es el arma fundamental que tienen, no me preocupa eso, lo que propuso Marathón fue jugar por bajo, llegar con balón dominado, hubo un trámite del partido donde tuvimos sometido al Motagua que con ocho o diez jugadores adentro del área y nosotros circulando el balón, vamos a seguir trabajando.

¿Cuál es el mejor esquema con el que se siente cómodo?

Uno tiene un esquema en la cabeza, después son ellos lo que se mueven dentro del campo, lo que encuentran el espacio y el lugar. Lógicamente tenemos un orden táctico, tenemos que aprovechar con la característica de cada jugador. Por ejemplo: Isaac Castillo nos daba una cosa y cuando entró Selvin nos daba otra. En base a eso, tenemos que saber manejar esos momentos para ir cambiándolo. A nosotros nos siente bien desplegar un buen fútbol.