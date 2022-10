Hernán Medina salió molesto con el arbitraje ante Potros: “Entiendo que Said sea el árbitro para el mundial, pero no es el dueño de la verdad”

Motagua fue derrotado esta tarde 1-3 por el Olancho FC por la jornada 15 en el Estadio Chelato Uclés.

El entrenador de Motagua, Hernán Tota Medina, habló sobre el desempeño del equipo y sobre el desempeño que tuvo el árbitro central del encuentro, Said Martínez.

La Tota comentó que no esperaban este resultado ante y que cuando estuvieron abajo en el marcado no pudieron revertirse.

¿Fue sorpresa el resultado ante Potros?

Sorpresa no, porque es fútbol y cometimos más errores que el rival y ellos los aprovecharon h nosotros no generamos estas situaciones. Nos duele porque es en casa y delante de esta gente que se fue con el trago amargo.

Un resultado que nos duele, no esperábamos y no nos gusta. Pero tenemos que afrontar, ellos nos golpearon en los momentos justos y no pudimos revertir.