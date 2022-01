Nahúm Espinoza dispara porque no se toma en cuenta a los técnicos nacionales: “Honduras vive en el colonialismo y el extranjero domina”

“En general, no sólo Olimpia. En los últimos años en Honduras dirigen más técnicos extranjeros que nacionales. El técnico nacional tiene poca credibilidad, el colegio de entrenadores no tiene injerencia, no hay protección para el técnico hondureño. El país (Honduras) vive en el colonialismo y el extranjero domina. Está bien, pues los dueños de los de equipo son los ponen el dinero”, manifestó Espinoza al programa Deporte al Instante de Radio América.

“Cuando dirigí al Olimpia y me tocó ser campeón, no escucho mucho radio pero en esa época escuché a un aficionado decir eso, que cualquiera hace campeón al Olimpia. Creo que Rafael Ferrari como ahora Rafa Villeda, son tan profesionales que ellos no toman en cuenta esos comentarios (que a Olimpia cualquiera lo hace campeón). Saben que eso es serio y no van a poner oído a una persona que no sepa de fútbol competitivo. Todos los que están y han estado en Olimpia saben que tienen que trabajar bastante para ser campeón”, afirmó.

EL FRACASO DE LA SELECCIÓN NACIONAL

Espinoza habló sobre el éxito que tuvo Troglio en su paso por Olimpia y hace una revelación. “Yo estoy alejado del equipo. Olimpia triunfó porque la directiva tomó una decisión y es la de darle la oportunidad a los jóvenes. Casi se pierde esa generación, y gracias a Dios reaccionaron porque Motagua era el campeón y le dieron el vuelco. Ferrari lo había planificado y este es el éxito de la cantera”, afirmó.

Una de las cosas que también habló Espinoza fue sobre cómo Javier Portillo con 40 años sigue jugando en alto nivel en Olimpia y puso un ejemplo en torneo al jugador Axel Gómez quien se perfilaba para ser el lateral izquierdo del futuro pero no logro consolidarse.

“Cuando tenía 17 años Axel Gómez, les dije a los directivos que tuviéramos cuidado porque iba a tener fama, dinero... el caso de Javier Portillo que tiene 40 años, yo me estaría preguntando, cómo un jugador de 40 años me quita el puesto. Lo que pasa que Javier Portillo juega fútbol, pero cualquiera lo puede hacer, pero la diferencia es que, si piensa bien, triunfa, pero si lo hace mal, fracasa”.

Finalmente, analizó la situación general que vive el fútbol y también la Selección Nacional sobre el mal momento que pasa. “En Honduras se manejan las cosas... Veníamos de 12 años de sufrimiento de este país que está en las ruinas (por el tema político) y los mismos empresarios que dirigen la Selección dirigen al país. Estos no tienen política definida y espero que Salvador Nasralla haga algo por el deporte y la juventud. De Fabián Coito, fue compañero mío, pero con todo respeto, pongámonos en la palestra nuestra. ¿Creen que en seis meses van a conocer nuestro fútbol? Es fracaso, pero le digo a los aficionados y periodistas que no sufran. Ojalá que este nuevo gobierno haga algo diferente”.