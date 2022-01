Nery Pumpido desmiente que viene a Honduras: “Estoy feliz en Conmebol y nadie me habló de Olimpia”

Sin embargo, en comunicación con Diario DIEZ desde Argentina, el propio entrenador asegura que su llegada a Honduras no es posible ya que recién fue nombrado Secretario Adjunto y Director de Desarrollo de Conmebol y que no piensa dejar el cargo.

“¿Qué? Yo estoy en Conmebol desde hace tres meses. Estoy de 10 puntos en Conmebol haciendo lo que me gusta”, inició diciendo sorprendido el renombrado personaje argentino.

“Ni idea de Olimpia, nadie habló conmigo. Recién me entero de esta noticia, pero no tengo idea. Yo no dirigido desde hace cuatro años, como te repito, estoy feliz en Conmebol”, dijo de forma amable el DT.

COMIZZO Y SENSINI SIGUEN SIENDO LOS FUERTES CANDIDATOS

El actual monarca del fútbol hondureño ha comenzando sus trabajos de preparación para el Clausura 2022 con el entrenador nacional Juan Carlos Espinoza y el joven DT Joel Díaz mientras el club nombra al oficial.

En la amplia cartera de currículums que han llegado a la mesa del presidente Rafael Villeda, se mantiene como candidatos los argentinos Ángel David Comizzo y Roberto Sensini.

El inconveniente para nombrar a cualquier entrenador de alto perfil para Olimpia es el tema económico, puestos técnicos se manejan con un salario alto y aunque Pedro Troglio y su cuerpo técnico percibían cerca de 40 mil dólares, el club se ha encontrado con dificultades para firmar a su nuevo estratega.