Pedro Troglio y su pedido especial en su primera conferencia: “Necesitamos un San Lorenzo Unido”

Y agregó: “La posibilidad de sacarlo adelante a San Lorenzo me sedujo. No venimos de un año bueno pero podemos revertirlo, es un fútbol parejo y esto se revierte desde lo mental y luego con la jerarquía. Volver al país y a un grande tuvo que ver ”.

“Es vital el apoyo de la gente. Sabíamos que la llegada se iba a dar en un momento complicado porque siempre a uno lo llaman en momentos así. Soy un agradecido de estar acá , en un equipo grande y no siempre se dan esas posibilidades. Estamos motivados para dirigir a uno de los clubes más importantes del país. Necesitamos un San Lorenzo unido”, abrió Troglio en la conferencia de prensa.

Troglio no escondió su deseo al momento de tomar el cargo. “Mi objetivo es meter al equipo entre los primeros cuatro del campeonato para pelear por el título o clasificarnos a la Copa Libertadores. Encontré muy bien al plantel. Quiero que nos encerremos una semana en concentración para conocernos y también para cuidarnos de la pandemia. Hay que prepararse bien porque tenemos mucha jerarquía”, destacó Troglio.

“Noté una buena recepción del hincha, me llega este cariño cuando tengo 56 años y sé que puedo revertirlo. La reunión fue rápida, me junté con Matías (Lammens) el 27 de diciembre y firmamos al otro día. Estoy realmente feliz de asumir en San Lorenzo, viviré de lo que me gusta hacer en un club grande”, aseguró.