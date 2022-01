$!Edwin Rodríguez se refiere a la posibilidad de jugar en San Lorenzo de Almagro tras la llegada de Pedro Troglio

El nombre de Edwin Rodríguez no solo ha sido mencionado a San Lorenzo, sino que desde antes de la partida de Pedro Troglio, el volante de los merengues fue vinculado al Elche de España.

“No sé si llegaron esas ofertas al club, donde deben llegar primero es al Olimpia, ellos son los que tienen mi ficha, pero conmigo no se comunicó nadie. Si los rumores se dieron fue por algo, pero lo tomo tranquilo”.

Según asegura el futbolistas, su familia es la que se encarga de poder mantener la situación en calma y no desesperarse ante los rumores de una posible salida del extranjero.

“Me rodeo de personas que son tranquilas en ese aspecto y trato de mantenerme en ese bajo perfil y no me saque del objetivo que he tenido. Gracias a Dios mi familia y amistades son las que me dicen que lo tome con tranquilidad, ya hasta que salga algo concreto podría decir que ya estoy afuera; sino es así, solo me toca seguir trabajando y exigirme más”

LA LIGA EN LA QUE SUEÑA JUGAR EL VOLANTE MERENGU