$!Pedro Troglio: “Me han llamado 10 técnicos argentinos que quieren que los recomiende en Olimpia”

Desde su casa en La Plata, el técnico argentino Pedro Troglio habló de su vinculación con San Lorenzo de Almagro y confirmó los nombres de los técnicos que lo han llamado para que los recomiende con el Olimpia. Asegura que fue más difícil la decisión de marcharse de Olimpia, que la que tomó en 2019 cuando decidió aceptar la oferta de los albos y explicó como se dio su vinculación con el Ciclón. “Cuando salí en los diarios que era opción, a mí no me había llamado nadie. Me llamaron y allí me comuniqué con Rafa Villeda y Osman Madrid para decirles que iba a escuchar la oferta. Cuando salió la opción fue lo que más me costó, decirle a Rafa y Osman que no iba seguir, fue duro. Estaba cómodo, con un equipo tetracampeón, pero a veces es bueno irse de un club bien porque a suelo pasar que te vas mal después de ganar todo”, dijo en entrevista a Cinco Deportivo. Troglio tenía planeado arribar el jueves a Honduras para recoger sus cosas y regresar para comenzar la pretemporada con su nuevo club, pero lo canceló y se encuentra aislado tras el positivo de covid del presidente del San Lorenzo. Promete venir a mitad del torneo argentino.

El gaucho llegó al país y se marchó siendo el único técnico en ganar cuatro títulos al hilo. Además, asegura que lo han llamado muchos entrenadores argentinos pidiendo que los recomendara con el albo.

“Ojalá me superen, pero para mí es fantástico quedar en la historia de Honduras, primero porque cuando fui aposté mucho. Olimpia me volvió a abrir la puerta de un equipo grande de mi país. Me han llamado 10 técnicos argentinos que quieren que los recomiende en Olimpia. No puedo recomendar a los 10, pero ahora que todos quieran ir al equipo de Honduras como que uno ha abierto un camino, una puerta y eso es bueno. Hoy tengo la posibilidad de disfrutr a mi familia y mi vieja(madre) que no está pasando un buen momento. Aunque ahora su cabeza está puesta en el arranque del torneo argentino, Troglio no descarta en un futuro volver al banquillo blanco. “Sé que voy a volver a dirigir a Olimpia, no me vuelto tan loco. Se lo he dicho a Osman y a los dirigentes”. Los entrenadores que le han llamado Tras la partida de Troglio, en el Olimpia han recibido muchos currículos de técnicos. Destacan entre ellos los de Ricardo La Volpe, Ángel David Comizzo, Roberto Sensini, Rubén Omar Romano, Luis Islas, todos argentinos. “Son todos amigos, pero solo puedo remendar a uno y ¿cómo hago?. Comizzo, Sensini, Islas, Romano son nombres que ha han llamado y si yo recomiendo a uno, quedo mal con los demás. Lo que le puedo decir a la dirigencia es que son buena gente, con historia importante y lo que si creo que va a ser difícil es generar la relación que teníamos con dirigencia, cuerpo médico, porque a lo mejor nuestra virtud es esa, pero son buenos entrenadores”. Aunque todo indica que el candidatos más fuerte para asumir el mando es Comizzo, quien viene de dirigir en Perú, se muestra contento por haber abierto un nuevo mercado para los estrategas gauchos. “Los que me han llamado que quieren ir y me pone feliz porque veo que no ha sido en vano la decisión que tomamos. Abrimos la puerta a argentinos a un lugar que nunca imaginamos”. Ve a Olimpia pentacampeón Después de conquistar el tetracampeonato en el estadio Morazán, el técnico dice que su mente estaba puesta en continuar con el equipo y buscar seguir ligando títulos al hilo.