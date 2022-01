Luis Palma confirma que la otra semana se puede cerrar su fichaje por un club de la primera división de Grecia

“Es a un club de la primera división de Grecia , es una gran oportunidad, me gustó lo que me plantearon y bueno, esperando en Dios que se cierre”, agregó.

Luis Palma ha confirmado que su traspaso a un club de la primera división de Grecia está muy cerca de concretarse. Sería una compra y no un préstamo, según confirmó el propio futbolista.

El delantero del Vida de La Ceiba sonó en su momento para jugar en el fútbol de Portugal, en Brasil y también fue vinculado con el Levante de España, pero su destino no está en ninguno de los países europeos mencionados.

El hondureño cuenta que sus padres estaban deseando que llegara una oportunidad de estas.

“Mis padres están contentos, desde el torneo pasado querían que saliera, pero esto es al tiempo de Dios, pero ya esta oportunidad está un poco más clara, estoy alegre, listo para ir a trabajar y que sea lo mejor para mí, para la familia y para el país, pues es un orgullo salir”, destacó.

Luis Palma aclara que hasta que no firme el contrato con el club de Grecia seguirá siendo jugador del Vida. Mantiene los pies en la tierra.

“Hasta que se cierre el contrato, hasta que esté firmando, al día siguiente podré decir que me voy a despedir del equipo, pero mientras tanto sigo siendo del Vida, hay que confiar en Dios que se pueda cerrar”, apuntó.

El delantero catracho considera que ya es el momento de dar el salto al extranjero. “Creo que es el momento, el torneo pasado no me desesperé, pude salir a cualquier lado al extranjero, pero no es a mi tiempo, es al de Dios, ya podemos decir que estamos un poco más maduros de la mente y futbolísticamente como para salir”, analizó.