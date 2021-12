Oficial: Olimpia anuncia la salida de Pedro Troglio y se convierte en nuevo entrenador del San Lorenzo de Argentina

Desde hace dos meses, San Lorenzo había ofrecido el cargo a una gran cantidad de entrenadores que le dijeron que no: Se lo propusieron a Hernán Crespo pero prefirió otra historia, luego se buscó a Luis Zubeldía y rechazó, seguidamente al “Cacique” Alexander Medina y también dijo no.

Antes de venir a Honduras, en la hoja de vida de Pedro Troglio únicamente figuraba un título ganado y era el que había conseguido en 2019 dirigiendo al Cerro Porteño de Paraguay y tuvo que venir a Honduras ya que en su país le habían cerrado las puertas porque en tíulos, su currículum estaba pobre.

“Tenía que salir a dirigir equipos necesitados, me llamaron de acá, el Olimpia, el equipo más grande de este país que hacía cuatro años no salía campeón y me vine a enriquecer un poco el currículum y la verdad que no me arrepiento porque es de primera y salimos campeones’, manifestó en 2020 Troglio en una entrevista a Fox Sports.