$!“Vine a Honduras a enriquecer el currículum”: Pedro Troglio hace realidad su objetivo y regresa a la élite en Argentina para dirigir a San Lorenzo

Pedro Troglio no necesita carta de presentación en Argentina. Es una figura respetada y reconocida en el país por su pasado como seleccionado argentino y finalista en Italia 90, por su amistad con Diego Maradona y también por su trayectoria como entrenador, aunque en esta última etapa sus mejores momentos los ha vivido con Gimnasia y Esgrima La Plata donde es un ídolo tras ascenderlos a primera y llevarlos a una final de Copa. También ha tenido pasajes en clubes importantes como Independiente y Argentino Juniors, sin embargo pese a todo ese reconocimiento, a Troglio se le había cerrado las puertas, desde 2017, para dirigir en la primera división de Argentina. Él mismo confesó que muchos clubes lo consideraban un DT a la antigua por no usar palabras rebuscadas o modernas y el único que siempre lo llamaba era Gimnasia, pero en su última etapa en 2019 no fue buena y expresó que no volvía más pese al amor hacia este club. Antes de venir a Honduras esperó una oportunidad de alguna institución de primera, estaba en carpeta de seis clubes, pero ninguno lo terminó considerando por lo que decidió probar en Centroamérica, él sabía que necesitaba engrosar su currículum, cosechar éxitos a nivel de títulos para volver a estar en el radar. “Lo único que importaba es que fuera campeón, y en Argentina estaba para dirigir equipos para pelear el descenso”, expresó Troglio a Fox Sport en junio de 2020 cuando apenas había obtenido su primer título en el país. Posteriormente en otra entrevista volvió a mencionar que perdía oportunidades por no tener títulos: “Me vinieron a buscar desde Emiratos Árabes y me hicieron sólo una pregunta: ¿cuántos títulos ganaste? No me llamaron más. Yo sólo había salido campeón con Cerro Porteño (2009) y logrado un ascenso con Gimnasia (2013)... Me di cuenta de que en el currículum sólo sirve la palabra campeón”. Y antes las circunstancias anteriores y la necesidad de tener otros logros en su vida como DT, “me llamaron de Olimpia, el equipo más grande de Honduras que hacía cuatro años no salía campeón y me vine a enriquecer un poco el currículum y la verdad que no me arrepiento porque es de primera y salimos campeones”, recordó en ese momento.

En otras declaraciones Troglio aceptó que entrenar en Argentina ya era algo complejo en 2019 cuando se vino a este sector de América. “Es así, yo ya tengo 54 años (hoy 56). Hace 15 años que dirijo, ya me tocó entrenar a Independiente y pelear un torneo pero no ganarlo, van pasando los años y se hace más complejo. A mí se me hace complicado dirigir en Argentina cuando salí de Gimnasia entré en seis listas y en ninguna me eligieron, entonces tuve que elegir una”. También en su momento aclaró que no es un entrenador a la antigua como algunos creen en su país, pero acepta que no sabe venderse ante los clubes que muchas veces quieren escucharlo con palabras rebuscadas o verlo vestido de traje. “Yo no entreno a la antigua, no me sé vender. Yo no hablo raro, no digo balón, sigo diciendo pelota, dijo abanico no vasculación, digo paredes no digo asociaciones, pero sí compré GPS y Drone, helicóptero. Me gasté un montón de plata y lo manejo re-bárbaro”.

E incluso fue más allá: “Siempre me mostré tal cual soy. Divertido, haciendo chistes en la tele. Muchos no me contrataron porque uso jeans, pelo largo y no uso anteojos para hacerme el intelectual”. Y reclamó a los directivos que se van con la ‘facha’ de cada uno: “Los dirigentes compran a los de pelito corto, jóvenes... A los que se hacen los intelectuales. A mí me gusta la tierra, sentir el pasto. Para estar al lado de una cancha hay que estar cómodo... Los felicito a los que están impecables y usan trajes, pero a mí no me sale. No va conmigo todo eso”. Y agrega: “En Italia salen con traje y pareciera que acá se pierde prestigio. Yo lucho contra eso, muchos amigos me preguntan por qué no uso traje y les digo que no me rompan las pelotas”. Eso sí, pese a todo ese deseo, la parte económica siempre es importante y en Honduras con Olimpia, encontró un paraíso: “Afuera de Argentina hay vida y hasta mejor. Me pagan el triple que en Gimnasia, el 5 de abril ya tenía depositado el sueldo y sólo tenemos que pensar en trabajar”, reconoció Troglio. ENGROSÓ SU CURRÍCULUM Y SAN LORENZO LO FICHA Y tal como sucedió en 2008 cuando dirigió a Cerro Porteño y fue campeón, Argentino Juniors, el último campeón de Argentina en ese momento, tocó sus puertas y él volvió a su país con muchas expectativas, sin embargo tras cuatro meses presentó la renuncia al cargo. Es así como la historia de Pedro Troglio se repite, cumplió sus expectativas de engrosar su currículum en Honduras; en cuatro torneos y medio que dirigió a Olimpia, ganó cuatro títulos consecutivos con estadísticas impresionantes y queda en la historia de la Liga Nacional por ser el único DT tetracampeón.

Ahora, en plenas vacaciones en diciembre, San Lorenzo de Almagro tocó sus puertas. Es el quinto grande de Argentina, pero vive un momento complicado, en el último campeonato terminó en la posición 21 de 26 y hay una crisis grande. Troglio ha decidido dejar un proyecto exitoso por aventurarse a rescatar a uno de los grandes de su país. SU TRAYECTORIA COMO ENTRENADOR Tras su retiro como futbolista en 2003 y con 37 años, decidió convertirse en DT y en 2024 con 38, tuvo su primera experiencia dirigiendo a Godoy Cruz en la la Primera B Nacional, pero a mitad de temporada abandonó al club para ser nombrado como entrenador de Gimnasia en la primera de tres etapas con este club. Dirigió los siguientes dos torneos, en uno quedó segundo y en el siguiente quinto. Posteriormente en 2007 subió un escalón y dirigió a Independiente por dos campeonatos, sin embargo en el segundo, en 2008, terminó poniendo su renuncia y más adelante aparece la oportunidad de salir al extranjero con Cerro Porteño en Paraguay y al siguiente semestre los llevó a su primer título en su carrera, el único que tenía antes de tomar a Olimpia. Volvió a Argentina para entrenar a Argentinio Juniors y posteriormente una segunda etapa con Gimnasia y Esgrima La Plata que es donde logra el ascenso a primera con 29 victorias, 19 empates, y 13 derrotas.