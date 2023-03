Ninrod Medina responde: ¿Le sorprendió la eliminación de Olimpia? ¿Habrá marca personal contra Gignac? ¿Qué espera de la afición contra Tigres?

¿Cuál es el balance hasta la jornada 13 del torneo Clausura?

El nuestro desde que llegamos es bueno hasta cierto punto porque seguramente hemos dejado puntos en el camino que en este momento nos servirían mucho en lo que pensábamos para nuestro futuro inmediato en el torneo.

No podemos arreglar el pasado, siento que estamos a mitad del camino y estamos haciendo cosas buenas. Hemos logrado una mejoría deportiva, tal vez no en puntos, desearíamos estar en una mejor posición, del segundo hacia abajo las cosas están apretadas. Estamos trabajando y el análisis general se hará al final del torneo, no hay duda que queremos estar en las instancias finales. Las cosas no han estado bien, pero tampoco mal.

Viendo los números y haciendo un análisis frío ¿van a luchar por ese boleto directo a las semifinales del torneo Clausura?

Es que esa es la idea desde que agarramos el equipo, que sumara la mayor cantidad de puntos para acercarse a los primeros lugares. Pero a partir del último resultado que tuvimos frente al Olancho, nuestro rival inmediato, quiera o no se nos separó un poquito.

Seguramente tenemos juegos seguidos y si logras resultados favorables subís. Nuestra idea inmediata es afianzarnos para que el equipo logre retomar ese camino de puntos para ubicarnos arriba. No es fácil porque los equipos de arriba están sumando, pero es la idea que tenemos.

Y el próximo rival de Motagua es el clásico frente al Olimpia...

Seguro, es el rival inmediato. Después se nos vienen una serie de juegos y los internacionales frente al Tigres, nos toca visitar La Ceiba y vamos a Monterrey, todo partido inmediato nos ayuda a esa idea que tenemos de estar en los primeros lugares y en base a trabajo eso se nos puede acercar un poco.