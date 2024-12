Un error en la zaga olanchana lo condenó muy temprano y le tocó remar contra la corriente. El león de Troglio no fue ni la sombra del que arrolló en el cierre del torneo. Se vio sin hambre, quizás guardó las fuerzas para el sábado y con su gente dar la estocada final.

Con toda la artillería, con todo el plantel glamuroso, Olimpia no pudo ante la estrategia del Primi Maradiaga que paró al Olancho FC sin miedo en el Nacional y le sacó un empate 1-1 en la ida de las semifinales del Apertura 2024 . Fue un partido con acciones de peligro en los dos marcos, y el drama final será el sábado a las 7:30 pm en el mismo lugar y con los mismos protagonistas de esta noche.

Pero rápido en el duelo, los Potros le dieron ventaja al león que no perdonó. Una jugada a balón parado de Andy Nájar que filtró un balón al espacio para Yustin Arboleda. El colombiano se sacudió en el área y ante la presión de la marca, el joven Danilo Palacios lo sujetó como si se tratara de desapartar a un niño para que no peleara. El árbitro Nelson Salgado no dudó en sancionar el penal que fue evidente.

El mismo Arboleda tomó la pelota y lo transformó en gol. La cara del Primi no mostraba ni frío ni calor como siempre lo hace, pero en la afición, algunos pensaban lo peor, pues apenas iban cuatro minutos en el reloj. Los olanchanos venían de ser masacrados en las vueltas regulares 4-0 por el león.