”Hubo un control del balón; Harold Fonsevca tuvo poca actividad, pero en el segundo tiempo se nos presentaron posibilidades de gol que desaprovechamos, pero en general me voy satisfecho porque el equipo cumplió en todas sus líneas”, comenzó diciendo el timonel del Olancho FC.

“Si Olimpia no ganó es porque nosotros fuimos mejor que ellos, no es que ellos no quisieron no jugar bien, simplemente les cortamos circuitos, pocas veces o casi nunca desbordaron porque teníamos pleno conocimiento de sus movimientos y cuáles eran sus recursos”, decía en conferencia de prensa.

Al técnico le consultaron si su Olancho FC tenía madera para eliminar al Olimpia. “Faltan cosas, en el fútbol no está todo dicho, una de las partes que hablé con el equipo es que a Olimpia no había que darle ningún centímetro de ventaja. Había que tener mucha tensión y darles esa confianza y creyeran en el trabajo que nosotros venimos haciendo día a día porque eso les dará mayor personalidad”.