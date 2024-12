Pedro Troglio, autocrítico con el mal juego del Olimpia y avisa al Olancho FC: “el resultado no fue el mejor, pero tenemos esa ventaja”

El entrenador argentino resaltó que no fue el mejor encuentro de los melenudos, pero cuentan con esa ventaja del reglamento por ser los líderes de las vueltas regulares.

Olimpia con otro empate logrará el pase a la gran final del torneo Apertura y solamente una derrota frente a los Potros evitará que siga en el camino rumbo al pentacampeonato.

CONFERENCIA DE PRENSA DE PEDRO TROGLIO.

“Creo que tuvimos un mal partido, le hemos dado más protagonismo al otro equipo en la tenencia y aprovechando los espacios. Tuvimos una noche mal en general. Cuando te equivocas muchos es difícil dominar el partido”.

La falta de ritmo y el resultado ante Olancho: “10 días de descanso no es nada, sino yo me preguntaría que si el Manchester City no gana y está jugando casi todos los días. El fútbol tiene esos días, a veces te sale todo perfecto como hace 15 días atrás, las cosas se dieron. No es la primera vez. Con el resultado, seguimos clasificando, debemos cambiar las cosas el sábado”.