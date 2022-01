Leyendas del Olimpia analizan al futuro entrenador: ¿Qué perfil de técnico necesita el Tetracampeón?

“Para mí debe ser un técnico extranjero. Está Ramón Maradiaga que cumple con todos los requisitos, pero ya tiene un compromiso con el Platense, Héctor Vargas se fue mal del Olimpia y Diego Vázquez está en Motagua, no veo más opciones”, sorprendió diciendo Prono.

Sobres los exjugadores que son técnicos. “La oportunidad la pueden tener, lo que pasa que Olimpia dejó la vara tan alta que es complicado. Muchas veces se está utilizando esto de la oportunidad para que exjugadores les den la oportunidad para que dirijan, pero es un riesgo importante. A lo mejor que venga un técnico de la talla de Pedro Troglio y si tenga como asistente un Nerlyn, Dani, Tilguath y que ya se sepa que los están preparando para que tomen las riendas, sino sería un cambio brusco”.

Por su parte, Eduardo Bennet, exgoleador del Olimpia y la Selección de Honduras, aduce que hay entrenadores hondureños que son del agrado de la directiva.

“Hay técnicos nacionales y son del agrado de la directiva del Olimpia porque podemos incluir entre ellos al profesor Héctor Vargas, el regreso de Nahún Espinoza, Héctor Castellón que está libre y es un buen técnico, conoce el medio y ha trabajado desde abajo e hizo campeón al Honduras Progreso. Llegó a la Concacaf e hizo bien las cosas”, expone el ‘Balín’.

“Si tienes un equipo de casa, conoce la institución, sabe cómo se trabaja, para mí es mucho mejor, pero debe ser un técnico capaz y que tenga claras la ideas que pretende la institución. Puede venir un técnico de afuera, pero tarde o temprano caerá un hondureño y cuando suceda, que se nos valore como entrenadores y que no cobremos un pancho y una coca”, explicó.

Nahún Espinoza, ganador de tres títulos con el Olimpia, fue mucho más crítico y en Radio América se soltó para hablar de este tema. “En general, no sólo Olimpia. En los últimos años en Honduras dirigen más técnicos extranjeros que nacionales. El técnico nacional tiene poca credibilidad, el colegio de entrenadores no tiene injerencia, no hay protección para el técnico hondureño. El país (Honduras) vive en el colonialismo y el extranjero domina. Está bien, pues los dueños de los de equipo son los ponen el dinero”.

“Cuando dirigí al Olimpia y me tocó ser campeón, no escucho mucho radio pero en esa época escuché a un aficionado decir eso, que cualquiera hace campeón al Olimpia. Creo que Rafael Ferrari como ahora Rafa Villeda, son tan profesionales que ellos no toman en cuenta esos comentarios (que a Olimpia cualquiera lo hace campeón). Saben que eso es serio y no van a poner oído a una persona que no sepa de fútbol competitivo. Todos los que están y han estado en Olimpia saben que tienen que trabajar bastante para ser campeón”, afirmó.

Olimpia no ha confirmado a su próximo entrenador, que los dirija en este Clausura 2022 que comienza el 16 de enero del año en curso. Opciones y candidatos han habido varios, como los argentinos Roberto Sensini, Ricardo La Volpe, Rubén Omar Romano y Ángel David Comizzo, pero aún no hay humo blanco...