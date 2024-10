Edrick se refirió al polémico video de Auzmendi, bombazo a la Liga Nacional de Honduras y ¿Quién prefiere que ejecute el penal, Agustín o Rubilio?

Piensan en el tema de la paternidad sobre Motagua: “Es difícil no escucharlo, en lo interior no lo hablamos, vivimos el día a día, sabemos que lo pasado es pasado. Hay que seguir pensando en el futuro y sabemos que el partido más importante siempre es el que sigue. Nos toca Motagua y lo vivimos de esa manera”

Recuerdo del primer clásico al momento actual: “Fue cuando debuté, fue un autogol de Bryan Johnson, lo viví con muchos nervios y ansiedad, creo que igual lo sigo viviendo de esa manera. No son nervios, pero la ansiedad desde un día antes del partido que se vive, eso es lo que hace sentir vivo al jugador”.

En la semana se puso en duda que Olimpia es uno de los grandes de Centroamérica aunque después hubo disculpas: “Sí, miré unos clicks por ahí, no miré la entrevista, pero creo que cada quien tiene derecho a su opinión en lo personal. Yo insisto, para mí Olimpia es el más grande de Centroamérica, pero bueno, cada quien es dueño de su opinión”.

TABLA DE POSICIONES TORNEO APERTURA

Esas declaraciones le agregan picante o en Olimpia no le ponen atención: “No le ponemos atención, la verdad. No he escuchado a ningún compañero escuchar un comentario al respecto... A saber si lo miraron estos jodidos, pero lo han de ver porque solo en TikTok pasan (risas). Vivimos el partido con mucha seriedad, Motagua es un gran rival, respetamos al club, afición, directiva y todo, es la seriedad de Olimpia”.

El manejo de la ansiedad y seguirá siendo verdugo de Agustín Auzmendi: “Sí, siempre hay un ansiedad antes de los partidos, entrenar martes, miércoles, es duro, lo trolean a uno, se prefiera estar jugando y hay parte de la ansiedad. Lo otro, no es un duelo de Edrick y Auzmendi, es un partido Olimpia y Motagua, dos grandes equipos y cada uno saldrá a defender su camisa”.

La experiencia de Edrick en clásicos: “Con mucha intensidad, seriedad y concentración, creo que al aficionado olimpista no hay que invitarlo mucho porque siempre nos acompañan, nos apoyan en cualquier circunstancia, es un mérito. Los jugadores debemos saber que se defiende al Olimpia siempre, lo entiendo porque crecí en el club”.

Obligación de los clubes grandes ganar el título: “Para nosotros sí es una obligación ganar el título como lo fue ganar la Concachampions donde quedamos eliminados. Aceptamos que fue un fracaso por todo lo que representa Olimpia, lo que se genera, expectativa e inversión, ahora tenemos la posibilidad de quedar campeón del torneo y es difícil porque todos están compitiendo. Este torneo te permite, en la mediocridad, que el sexto lugar pueda quedar campeón. Para mí es una mediocridad que de 10 equipos entren 6, pero bueno cada quien pone las reglas de sus cosas”.

Auzmendi o Rubilio, quien lanzaría el penal de Motagua: “Se hace un estudio personalizado con el preparador de porteros, hay que tenerlos estudiados a todos, al final también pasa por la suerte. Lanzarte en el segundo y no se sabe quien puede estar en la cancha”.

El duelo Honduras vs México será en San Pedro Sula: “Bueno, nos tocó México otra vez, es un rival difícil y ya lo conocemos, tenemos una nueva posibilidad de clasificar al Final Four y Copa Oro, se tomó, me imagino porque aquí el estadio está en construcción y en el sector de Sol no se puede meter gente. Se juegue donde se juegue, hay que defender la camisa”.